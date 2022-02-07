جولة على أجمل معالم الجذب السياحي في أوروبا

الوكيل الإخباري - تعد أوروبا كنزًا دفينًا للمعالم من العصور الوسطى والقديمة إلى الباروك والفن الحديث. تمتزج المدن الغارقة والأبراج المائلة والبلدات القديمة مع البحيرات العميقة والمضايق الجذابة. يجعل هذا المركز التاريخي والحضارة مكانًا مثيرًا لا يمكن الإغفال عن زيارته .

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في الآتي، أفضل معالم الجذب السياحي في أوروبا:

الكولوسيوم



الكولوسيوم هو الرمز المثالي لقوة الإمبراطورية الرومانية في أوجها. يعود تاريخه إلى عام 72 بعد الميلاد، وقد تم تصميمه لاستيعاب 50000 متفرج وكان في ذلك الوقت أكبر مدرج تم بناؤه على الإطلاق. هنا، تم عرض جميع أنواع المشاهد العامة - من عمليات صيد الحيوانات وإعدامها إلى معارك المصارع الدامية.

قصر فرساي

قصر فرساي هو نصب تذكاري لا مثيل له؛ عندما يتعلق الأمر بالقصور، فإن فرساي بالتأكيد تحتل المرتبة الأولى. كان هذا المبنى الفخم المقر الرئيسي للملوك الفرنسيين من عام 1682 حتى الثورة الفرنسية عام 1789.

مضايق النرويج



من أهم الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يسافرون إلى النرويج هو رؤية مضايقها المهيبة. على شكل أنهار جليدية على مدى 2.5 مليون سنة طويلة بشكل غير مفهوم أو نحو ذلك، تخلق الوديان الشاهقة على شكل حرف U ومنحدراتها المنحوتة منظرًا طبيعيًا مذهلاً يكاد يكون ضخمًا للغاية بحيث لا يمكن استيعابها.

قلعة نويشفانشتاين



تعتبر قلعة نويشفانشتاين واحدة من المشاريع المعمارية لملك بافاريا لودفيج الثاني، وهي قلعة خيالية مثالية. في الواقع، كانت الأبراج المرتفعة للقلعة وأسلوب الإحياء الروماني هو الذي ألهم قلعة سليبينج بيوتي في والت ديزني.

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