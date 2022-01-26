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الأربعاء، 26-01-2022 05:24 م

جولة على أشهر المتاحف العالمية

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الوكيل الإخباري - سواء كنت من عشاق الفنون الجميلة أو من عشاق التاريخ، فهناك عدد من المتاحف الجديرة بالزيارة لمرة واحدة على الأقل في الحياة. توفر المتاحف والمعارض الأكثر شهرة في العالم لزوارها تجربة رائعة لمشاهدة أعظم الأعمال الفنية عن قرب، مع الحفاظ على مجموعاتها الرائعة للأجيال القادمة. في الآتي، جولة على أشهر المتاحف حول العالم.

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متحف هيرميتاج

ثاني أكبر متحف فني في العالم، تأسس متحف هيرميتاج الحكومي في سانت بطرسبرغ عام 1764، عندما حصلت الإمبراطورة كاثرين العظيمة على مجموعة رائعة من الأعمال من تاجر برلين يوهان إرنست جوتزكوفسكي. اليوم، يضم المتحف أكثر من 3 ملايين عمل فني ومصنوعات ثقافية عالمية.

 

متحف برادو

تم تصميم المبنى الذي يضم اليوم متحف ناسيونال ديل برادو من قبل المهندس المعماري خوان دي فيلانويفا في مدريد عام 1785. تم تشييده لإيواء خزانة التاريخ الطبيعي، بأمر من الملك تشارلز الثالث. ومع ذلك، فإن الغرض النهائي للمبنى - باعتباره المتحف الملكي الجديد للوحات والمنحوتات - كان قرار حفيد الملك، الملك فرديناند السابع، بتشجيع من زوجته الملكة ماريا إيزابيل دي براغانزا.

 

متحف ريجكس

يقع متحف ريجكس في قلب ساحة المتاحف بأمستردام، وهو أحد أشهر المؤسسات الفنية في العالم. افتتح المتحف أبوابه لأول مرة في عام 1800 تحت اسم Nationale Kunstgalerij. في ذلك الوقت، كان يقع في Huis ten Bosch في لاهاي، ولكن في عام 1808، انتقل المتحف إلى العاصمة الجديدة أمستردام. يعرض المتحف 8000 قطعة فنية وتاريخية، من إجمالي مجموعتها التي تضم مليون قطعة من السنوات 1200-2000. إن التنزه في معرض الشرف سيقدم لك لمحة عن أفضل الفنون الهولندية.

 

 

سيدتي

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