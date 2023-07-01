السبت 01-07-2023
الوكيل الاخباري

وفاة حاجة من غزة أصيبت في حادث سير بالسعودية قبل أيام

من جديد وبنفس السعر .. الإعلان عن رحلة جديدة بالغواصة لاستكشاف حطام التايتنك

وفاة حاج أردني واصابة 3 آخرين بحادث سير في حائل السعودية

عطل فني يصيب موقع تويتر

8 آلاف شخص يزورون مواقع عجلون السياحية خلال العيد

49.2 مليار دينار المبالغ المدفوعة عبر آي فواتيركم منذ انطلاقه

الأزرق: احتفالية بعيد الأضحى في مخيم مريجيب الفهود

بلدية اربد ترفع ألف طن من مخلفات الأضاحي

الخطة المرورية لسير اربد تنجح بالسيطرة على الازدحامات والاختناقات المرورية

29.7 % نمو صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بخمسة أشهر

السبت، 01-07-2023 04:00 م

جولة على أشهر المدن التركية الجديرة بالزيارة في الصيف

262318


الوكيل الإخباري - السفر إلى تركيا في الصيف من أكثر التجارب المميزة لكل الأشخاص الذين يحبون السفر، لذا فهناك الكثير من المدن المميزة التي يمكن زيارتها في تركيا أثناء الصيف والتي يمكن ذكر بعضها في الآتي:
اضافة اعلان

 

 

أنقرة
عند البحث عن مكان رائع لقضاء الإجازة الصيفية، يجب زيارة العاصمة التركية أنقرة، التي تقع في وسط الأناضول، وهي المركز الثقافي للبلاد، وتستضيف العديد من شركات المسرح الوطنية ودار الأوبرا والباليه والأوركسترا الرئاسية السيمفونية.
تعد أنقرة مدينة سياحية مزدحمة في الصيف، لكن درجات الحرارة تكون أكثر احتمالًا خلال فصلي الخريف والربيع، في سبتمبر، تكون درجات الحرارة عادةً حوالي عشرين درجة مئوية، وفي نوفمبر، يمكن أن تنخفض إلى ما يصل إلى اثنتي عشرة درجة، سيظل الكثير من أشعة الشمس للاستمتاع بها أثناء التواجد فيها، ولكن يجب تجنب الحرارة الشديدة والحشود خلال أشهر الشتاء.

 

كابادوكيا
يكون الطقس في كابادوكيا خلال الصيف حارًا ورطبًا، حيث تصل درجات الحرارة إلى منتصف الثلاثينيات، يمكنك ركوب منطاد الهواء الساخن عند شروق الشمس، لكن يجب التخطيط لارتداء عدة طبقات، حتى لو كان الطقس مشمسًا، أفضل وقت لزيارة كابادوكيا هو بين يونيو وسبتمبر.
في حين أن الربيع هو أكثر الأوقات رطوبة لزيارة كابادوكيا، تظل درجات الحرارة مريحة بحلول نهاية أبريل، يعد هذا وقتًا رائعًا للقيام برحلة بمنطاد الهواء الساخن، ولكن يجب تجنب شهري يوليو وأغسطس عندما تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

 

بودروم

أثناء الزيارة الصيفية لمدينة بودروم، يجب الاسترخاء على شواطئ المدينة الجميلة، لذا فأنها ضمن أفضل الخيارات المميزة لقضاء عطلة صيفية رائعة ومميزة وخاصة في الصيف.
إلى جانب شاطئ بودروم، يمكن أيضًا زيارة مركزها التاريخي المحاط بالتلال المكسوة بأشجار الصنوبر، المدينة هي موطن لمدرج روماني يعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد، إنه مشهد مذهل وموقع للعديد من الحفلات والمهرجانات.

 

إزمير

تستضيف المدينة في الصيف العديد من المهرجانات والفعاليات، بدءًا من مهرجانات الموسيقى الكلاسيكية إلى مهرجانات الجاز الدولية.

 

 

سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
262227

جولة على أجمل الوجهات السياحية الصيفية في عيد الأضحى 2023

156293895338590400

الكشف عن أفضل المقاعد لركاب الطائرة الذين يخشون المطبات الهوائية

Fy_sojWX0AATjPn

نصائح هامّة عند تحضير حقيبة السفر لعطلة عيد الأضحى

5lBWMq6AuCHgG74SUuPbHuQF5A0Q4I5ZjUZIzpnq

وجهات سفر.. ننصحك بزيارتها هذا العيد

new_244086_8797

لهذه الأسباب.. تحذير من ارتداء الأحذية الرياضية في المطارات

8512961-840998755

نصائح عند زيارة الشواطئ للاستجمام وتجربة النشاطات المائية

أخبار متعلقة
5lBWMq6AuCHgG74SUuPbHuQF5A0Q4I5ZjUZIzpnq

وجهات سفر.. ننصحك بزيارتها هذا العيد

new_244086_8797

لهذه الأسباب.. تحذير من ارتداء الأحذية الرياضية في المطارات

planespace230607010503063~

حجوزات رحلات العمل الجوية الدولية عند أعلى مستوى منذ كورونا

256097

السياحة في تركيا: أفضل الأوقات لزيارة مدينة اسطنبول

420231145224417116852

تعرفوا إلى أبرز الأخطاء عند السياحة والسفر للمرة الأولى

255545

نقاط أساسية يجب تحديدها عند اختيار الوجهة السياحية المناسبة