جولة على أشهر المدن التركية الجديرة بالزيارة في الصيف

ال وكيل الإخباري - السفر إلى تركيا في الصيف من أكثر التجارب المميزة لكل الأشخاص الذين يحبون السفر، لذا فهناك الكثير من المدن المميزة التي يمكن زيارتها في تركيا أثناء الصيف والتي يمكن ذكر بعضها في الآتي:

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أنقرة

عند البحث عن مكان رائع لقضاء الإجازة الصيفية، يجب زيارة العاصمة التركية أنقرة، التي تقع في وسط الأناضول، وهي المركز الثقافي للبلاد، وتستضيف العديد من شركات المسرح الوطنية ودار الأوبرا والباليه والأوركسترا الرئاسية السيمفونية.

تعد أنقرة مدينة سياحية مزدحمة في الصيف، لكن درجات الحرارة تكون أكثر احتمالًا خلال فصلي الخريف والربيع، في سبتمبر، تكون درجات الحرارة عادةً حوالي عشرين درجة مئوية، وفي نوفمبر، يمكن أن تنخفض إلى ما يصل إلى اثنتي عشرة درجة، سيظل الكثير من أشعة الشمس للاستمتاع بها أثناء التواجد فيها، ولكن يجب تجنب الحرارة الشديدة والحشود خلال أشهر الشتاء.

كابادوكيا

يكون الطقس في كابادوكيا خلال الصيف حارًا ورطبًا، حيث تصل درجات الحرارة إلى منتصف الثلاثينيات، يمكنك ركوب منطاد الهواء الساخن عند شروق الشمس، لكن يجب التخطيط لارتداء عدة طبقات، حتى لو كان الطقس مشمسًا، أفضل وقت لزيارة كابادوكيا هو بين يونيو وسبتمبر.

في حين أن الربيع هو أكثر الأوقات رطوبة لزيارة كابادوكيا، تظل درجات الحرارة مريحة بحلول نهاية أبريل، يعد هذا وقتًا رائعًا للقيام برحلة بمنطاد الهواء الساخن، ولكن يجب تجنب شهري يوليو وأغسطس عندما تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

بودروم

أثناء الزيارة الصيفية لمدينة بودروم، يجب الاسترخاء على شواطئ المدينة الجميلة، لذا فأنها ضمن أفضل الخيارات المميزة لقضاء عطلة صيفية رائعة ومميزة وخاصة في الصيف.

إلى جانب شاطئ بودروم، يمكن أيضًا زيارة مركزها التاريخي المحاط بالتلال المكسوة بأشجار الصنوبر، المدينة هي موطن لمدرج روماني يعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد، إنه مشهد مذهل وموقع للعديد من الحفلات والمهرجانات.

إزمير

تستضيف المدينة في الصيف العديد من المهرجانات والفعاليات، بدءًا من مهرجانات الموسيقى الكلاسيكية إلى مهرجانات الجاز الدولية.

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