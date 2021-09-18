جولة-على-أهم-معالم-مونترو-السياحية

الوكيل الإخباري - تقع مونترو على ضفاف بحيرة جنيف، وتتمتع بخلفية خلابة لجبال الألب السويسرية، وقد اختار أمثال ماري شيلي ولورد بايرون وتشارلي شابلن أن يترددوا على هذا الموقع الجذاب الواقع على ضفاف البحيرة في سويسرا، بالنظر إلى مناطق الجذب الثقافية والأنشطة الرياضية المتوفرة.

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أفضل الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في مونترو :

قلعة شيلون

هذه القلعة التي تعود إلى القرن الثالث عشر هي أكثر المباني التاريخية زيارةً في سويسرا. كانت القلعة مملوكة في الأصل من قبل House of Savoy، وتضم العديد من اللوحات الجدارية من العصور الوسطى والأبراج المحصنة القوطية، والتي كانت الأخيرة موضوع قصيدة كتبها اللورد بايرون، سجين شيلون يحلو استكشاف التصميمات الداخلية المؤلمة بنفسك وأنت تستمتع بجو هذه القلعة التي تعود إلى القرون الوسطى.

بروميناد

يمتد على طول 3.5 كم بين كلارينس وقلعة شيلون بمجموعة متنوعة من الأزهار الجميلة. الكورنيش أجمل خلال فصل الربيع ويوصى به بشدة للمشي الهادئ على طول الخط الساحلي أثناء الاستمتاع بمنظر انعكاس البطاقة البريدية المثالي لشيلون في بحيرة جنيف.



مدينة مونترو القديمة

كانت مونترو، الواقعة على الشاطئ الشرقي لبحيرة جنيف، مكاناً رائعاً للاستراحة بين الأنواع الفنية منذ القرن التاسع عشر تعد مدينة مونترو القديمة جزءاً غالباً ما يتم تجاهله من المدينة، نظراً لموقعها على تل شديد الانحدار فوق المدينة، ولكن المناظر والأجواء المريحة تستحق الصعود.



جلاسير 3000

يأخذك التلفريك لمسافة تصل إلى 3000 متر في 15 دقيقة فقط. المنظر من أعلى سلاسل الجبال اللانهائية أكثر من مذهل. المكان مثالي لمحبي التزلج والتزحلق على الجليد، وكذلك لأولئك الذين يريدون فقط الذهاب في نزهة على الأقدام والاستمتاع بالمناظر الرائعة.

المصدر - سيدتي

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