جولة على فنادق كابري الإيطالية

الوكيل الإخباري - هل تبحثين عن مكان لقضاء شهر العسل أو إجازة رومانسيّة الطابع؟ تعدّ فنادق كابري الإيطالية الخيار المثالي، كونها تمنح النزلاء الخصوصية. اضافة اعلان
أفضل فنادق كابري الأكثر رومانسية، والأخيرة تتخذ هيئة فلل منعزلة على قمة الجرف :
"جيه كيه بليس كابري"
يعتبر "جيه كيه بليس كابري" بمثابة ملاذ حميم، مع علاجات السبا بجانب المسبح والإطلالات البانورامية، على الرغم من كون الموقع على الطريق الرئيس المؤدي إلى Anacapri، إلا أن النزيل يشعر بالخصوصية، تجمع الملكية الرائعة الواقعة بجانب التل بين الأناقة ولمسة من الغرابة الطليعة، كما يتضح من أثاثها الفلورنسي الراقي جنبًا إلى جنب مع مساند أقدام مخططة على هيئة الحمار الوحشي، عدد غرف الفندق 22 غرفة، مع ثمانية أجنحة، مطلة على البحر أو الحديقة، وهي كبيرة ونظيفة ومزينة بشكل جميل، بألوان كابري أي الأزرق والأبيض والمرجاني، مع أسرة بأربعة قوائم مريحة ومزخرفة وصور بالأبيض والأسود على الجدران.
"قصر كابري تيبيريو"
يمتاز فندق قصر "كابري تيبيريو" الفاخر بديكور لافت، فغرفه مزيّنة بأناقة؛ بعضها يطل إطلالات خلابة على البحر . يحتوي المطعم في "القصر" على غرفة طعام داخلية ملونة، بالإضافة إلى "ترّاس" خارجي، مع إطلالات مذهلة على التلال الضخمة والبحر الشاسع، بينما يتمتع المسبح الداخلي / الخارجي بمظهر يشبه الحمام الروماني مع ممرات مقنطرة وأعمدة، بالإضافة إلى "ترّاس" محاط بالبحر."بونتا تراغارا"
يمتاز الفندق الذي يقع على قمّة الجرف، بأسلوب رومانسي وراقٍ، وله تاريخ طويل: كان صُمّم في الأصل كمنزل خاص في سنة 1923، بناءً على اقتراح المهندس المعماري الفرنسي ورائد الحداثة لو كوربوزييه. يمكن الوصول إلى المكان سيرًا على الأقدام حصرًا، في رحلة تنطلق من وسط المدينة، وصولًا إلى الضواحي الجنوبية لمدينة كابري. يوفر المكان الهادئ بعضًا من أفضل المناظر على الجزيرة. هناك، تتمتع غالبية الغرف البالغ عددها 44 بإطلالات جميلة، وهي مجهزة بديكور تقليدي، ولو أنها تبدو جديدة المظهر، وتحمل وسائل الراحة.
المصدر - سيدتي