جولة على فنادق كابري الإيطالية

الوكيل الإخباري - هل تبحثين عن مكان لقضاء شهر العسل أو إجازة رومانسيّة الطابع؟ تعدّ فنادق كابري الإيطالية الخيار المثالي، كونها تمنح النزلاء الخصوصية.

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أفضل فنادق كابري الأكثر رومانسية، والأخيرة تتخذ هيئة فلل منعزلة على قمة الجرف :

"جيه كيه بليس كابري"





يعتبر "جيه كيه بليس كابري" بمثابة ملاذ حميم، مع علاجات السبا بجانب المسبح والإطلالات البانورامية، على الرغم من كون الموقع على الطريق الرئيس المؤدي إلى Anacapri، إلا أن النزيل يشعر بالخصوصية، تجمع الملكية الرائعة الواقعة بجانب التل بين الأناقة ولمسة من الغرابة الطليعة، كما يتضح من أثاثها الفلورنسي الراقي جنبًا إلى جنب مع مساند أقدام مخططة على هيئة الحمار الوحشي، عدد غرف الفندق 22 غرفة، مع ثمانية أجنحة، مطلة على البحر أو الحديقة، وهي كبيرة ونظيفة ومزينة بشكل جميل، بألوان كابري أي الأزرق والأبيض والمرجاني، مع أسرة بأربعة قوائم مريحة ومزخرفة وصور بالأبيض والأسود على الجدران.

"قصر كابري تيبيريو"





"بونتا تراغارا"

