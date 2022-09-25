جولة في الأحساء أكبر واحة في السعودية

الوكيل الإخباري - اشتهرت بأشجار النخيل الباسقة وأجواءها الصافية التي تشجع على الاسترخاء والراحة، مدينة عريقة تضم 30 مليون نخلة، تزخر بالعديد من المعالم التاريخية والتراثية العريقة مما جعلها ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني لليونسكو، وبعيداً عن أجواء المدينة الصاخبة تعتبر محافظة الأحساء الواقعة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وجهة مثالية من الوجهات السياحية لقضاء وقت ممتع والاحتفال باجازات اليوم الوطني السعودي الـ92.

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جبل القارة



من أهم المعالم التي يمكن زيارتها بصحبة العائلة جبل القارة المعروف بكهوفه ومغاراته الكلسية، والتي تتميز عن أية كهوف أخرى في المملكة في أنها تشكلت بفعل عوامل التعرية التي منحتها شكلها وبنيتها التي هي عليها الآن وحولتها إلى إحدى عجائب الطبيعة التي لا غنى للسائح عن رؤيتها عند زيارة المنطقة الشرقية.



قصر إبراهيم



قصر إبراهيم الأثري أو قلعة إبراهيم أو قصر الكوت أو قصر القبة يعتبر من أهم آثار مدينة الأحساء بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، ويقع شمال الكوت والذي شيد إبان العهد العثماني في عام 1521م. و قد كان المقر الرئيسي كما كانت الأحساء في ما مضى مقر إقامة مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود، وبالتحديد بيت الملا الذي يضم الغرفة التي نزل فيها الملك ومازالت تحوي بعض ملابسه ومقتنياته الشخصية.



مسجد جواثا

هو أول مسجدٍ بني في المنطقة الشرقية، ويعود تاريخه إلى السنة السابعة للهجرة، حيث تحكي الروايات التاريخية أن قبيلة بني عبد القيس أقامت فيه أول صلاة جمعةٍ في الإسلام بعد المسجد النبوي في المدينة المنورة. وعلى الرغم من تهالك أغلب بنيانه الأصلي، إلا أنه رمم وأصلح مراتٍ عديدة؛ لتُعقد فيه الصلوات الخمس، ويستقبل زواره في كل وقت.



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