الإثنين 15-11-2021
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الإثنين، 15-11-2021 03:13 م

حديقة سفاري أفريقية في صحراء السعودية

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الوكيل الإخباري - تقدم السعودية لسكانها وللزوار تجربة سفاري فريدة في صحراء عاصمتها الرياض، في موقع يعيش فيه الآن 700 من الحيوانات المعروف عنها أن موطنها الأصلي في أفريقيا.

ولا تمثل الأسود والنمور سوى عدد محدود من الحيوانات التي تم نقلها جوا من خارج المملكة إلى حديقة السفاري، حيث يمكن للزوار مشاهدة أنواع من الحيوانات ربما للمرة الأولى في حياتهم من داخل السيارة.

وقال الزائر مجاهد الأميري "طبعا هذا الشي مو (غير) متعودين عليه في السعودية. متعودين على حدائق حيوانات صغيرة. الحدائق غالبا الحيوانات هي إللي في قفص وإحنا إللي ندور عليها. اليوم العكس. إللي نشوفه شي جميل. البهجة على الكل. ما كنا نتوقع نعيش الأجواء الأفريقية هنا في السعودية، في الرياض.

تتجول النعامات والغزلان والأفيال بحريتها في حديقة السفاري ولم يعد الزوار بحاجة للسفر خارج البلاد للاستمتاع بالتجربة.

وقال الزائر محمد الفقي للأمانة كانت تجربة جدا جميلة جدا جدا، جميلة مع الأهل والإخوان والعائلة. وجدنا حيوانات تقريبا أتوقع أنها من النادر تشوفها مثل حيوان الليقر حيوانات مو موجودة أتوقع إلا في أفريقيا مع وجود المرشدين السياحيين ليساعدونا للأمانة أنا جدا سعيد. العائلة جدا سعيدة بوجود مثل هذي الفرص.

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من جانبها تقول الزائرة نور الكبلاوي "اليوم إحنا جينا سفاري أنا وأولادي كثير حلو تجربة كثير حلوة. الجو حلو وكل شي هون مميز منظم. بالأول كنا نسافر حتى نروح سفاري بس كثير أحسن يكون السفاري بالرياض من دون ما نضطر تكاليف كثيرة للسفر. كان يوم مميز وأكيد إن شاء الله نعيده مرة ثانية".

 

المصدر - البيان 

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