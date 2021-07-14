حصّة الذوّاقة وافرة عند السياحة في إيطاليا

الوكيل الإخباري - عند السياحة في إيطاليا، لا تخذل هذه الوجهة الأوروبيّة الشهيرة سائحيها من الذوّاقة، إذ أينما اتجهوا في أراضي البلاد، هناك مجموعة من الأطباق التي تغري بالتذوّق، والوصفات المحليّة الجديرة بالتجربة.

اضافة اعلان

نصائح السفر للذواقة، حسب وجهتهم في إيطاليا :

• في إقليم "لومباردي" القريب من الحدود السويسريّة، وعاصمته ميلانو، لا يفوّت طبق الـ"ميلانيزا" او لحم العجل الميلانيزي، بخاصّة في كومو.

• في إقليم "بيدمونت"، بشمال غربي إيطاليا، وعاصمته "تورينو"، تكثر المحاصيل من نبات الكمأة، في موسم الخريف، النبات الذي يشارك في إعداد وصفات لذيذة بالجملة.

• في جنوى، طعم صلصة "البستو" رائع، والأخيرة هي إضافة لذيذة لأطباق الباستا.

• في "ميلانو"، طبق "الريزوتو" لذيذ، علمًا أن أكلة الأرز الإيطاليّة الشهيرة تتحدّر من شمالي إيطاليا.

• في بولونيا، صلصة الـ"راغو" الشهيرة تعدّ من اللحم، وهي تصحب عادةً المعكرونة.

• في "سانك تير" المؤلّفة من خمس قرى للصيد (مونتيروسو وفيرنازا وكورنيغليا ومانارولا وريوماجيوري)، لا عجب في أن رزق البحر وافر، وأن أطباق السمك شهيرة، وتحتل لوائح الطعام في المطاعم السياحية، يتميّز بين أكلات السمك، السبيدج (الكلمار) اللذيذ.

• في فلورنسا، يبدو طبق الستيك على رأس الخيارات، بخاصّة أن الحصة منه وافرة.

• في العاصمة الإيطاليّة روما، لا تستقيم الزيارة من دون تذوّق الـ"كاربونارا"، طبق الباستا الشهير.

في نابولي "عاصمة البيتزا"، يحار السائح أي صنف منها يختار؟

• في صقلية، يتخصّص السكّان في صنع الحلويات، ولا سيما "الجيلاتو" أو النسخة الإيطاليّة من "الآيس كريم"، و"الكانولي" أو المعجنات المقليّة والمحشوّة بجبن "الريكوتا"، علمًا أن هذه الحلوى الشهيرة مصدرها مدينة "باليرمو"، وهي توزّع خلال الكرنفالات.

• في سردينيا، حلوى "سيدا" أو "سيداس" شهيّة، وهي عبارة عن دائرة معدة من السميد، ومحشوة بجبن "البيكورينو" وبشر الليمون الحامض، ومقليّة بالزيت. تقدّم الحلوى، بعد صبّ العسل (أو السكر) الدافئ عليها.





المصدر - سيدتي