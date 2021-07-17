حقائق ومعلومات هامة قبل السفر إلى أيسلندا

الوكيل الإخباري - تمتلئ أيسلندا بالأنهار الجليدية والبراكين والينابيع الساخنة، ولشعبها لغتهم الخاصة.

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هناك حقائق ومعلومات لا حصر لها يمكن الإشارة إليها حول أيسلندا، ويترتب على المسافرين معرفتها قبل السفر إلى أيسلندا :





لا تشتري المياه المعبأة

المياه الأيسلندية هي من أفضل المياه التي يمكن أن تجدها في العالم. إنها نظيفة لدرجة أنه في معظم الحالات، آمنة للشرب من الأنهار والشلالات، لا تنخدع بشراء المياه المعبأة، أحضر زجاجة الماء الخاصة بك واملأها على طول الطريق.



الطقس الآيسلندي متقلب

الطقس متقلب في أيسلندا، يجب التحقق من التوقعات في الليلة التي تسبق سفرك واستمر في القيام بذلك خلال الرحلة. ارتدِ طبقات عدة وأحضر ملابس مقاومة للماء بغض النظر عن الموسم.



Westfjords هي الأبعد والأكثر هدوءاً

تهيمن الجبال شديدة الانحدار على إقليم المضايق الذي يقدم فرص ممتعة للتنزه ويضم وقرى الصيد الساحرة والمناظر الخلابة. إذا كنت تبحث عن الهروب من الحشود وربما التكنولوجيا أيضاً، فيجب زيارة إقليم المضايق الواقع في شمال غرب أيسلندا، على مضيق الدنمارك ، ويواجه الساحل الشرقي لجرينلاند.



الأضواء الشمالية غير مرئية في الصيف

يمكن أن تظهر الأضواء الشمالية في أي موسم ولكن لكي تكون مرئية للعين المجردة، ستحتاج إلى خلفية داكنة. هذا ليس هو الحال في الصيف. من أجل رؤية الضوء، ستحتاج إلى الزيارة في الشتاء أو أوائل الربيع أو الخريف عندما تكون الليالي مظلمة.



قناع النوم عند الزيارة في منتصف الصيف

شمس منتصف الليل ليست مزحة ، هذا الشيء سوف يضيء طوال الليل تقريباً مما يجعل النوم شبه مستحيل بالنسبة للبعض. هذا هو السبب في أن قناع النوم من نوع ما هو عنصر ذكي لحزمه. لا تقلق كثيراً، فمعظم الفنادق بها ستائر معتمة تساعد أيضاً في النوم.



استخدام بطاقات الائتمان

يتم قبول معظم بطاقات الائتمان الرئيسية في أيسلندا تقريباً لأي معاملة (مهما كانت صغيرة!). إنه مجتمع غير نقدي تقريباً. هذا هو السبب في أنه من المهم عدم صرف الكثير من النقود وتذكر رقم التعريف الشخصي (إذا كانت بطاقتك تعمل برقم التعريف الشخصي).



المصدر - سيدتي













