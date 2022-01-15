السبت 15-01-2022
الوكيل الاخباري

(- 4 ) أقل درجة حرارة ستشهدها المملكة خلال المنخفض الحالي

حيلة بارعة للحصول مجانا على مقعد بالدرجة الأولى

وفاة 4 اشخاص دهساً خلال 24 ساعة في المملكة

عمان تسجل اعلى نسبة هطول خلال المنخفض

الأمانة: لا إغلاقات في الأنفاق وجميع الطرق سالكة

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 320 مليوناً ودول تسجل أرقاما قياسية

استطلاع الوكيل: 52% لا يؤيدون التشديد على تطبيق أمر الدفاع 35

كورونا في روسيا..الإصابات فوق الـ27 ألفا والوفيات تنخفض تدريجيا

الحاج توفيق: التعرفة الجمركية الجديدة فيها مجاملة للكثير من القطاعات

الاقتصاد الرقمي: الانتهاء من تعديلات النسخة الجديدة لتطبيق سند

السبت، 15-01-2022 12:40 م

حيلة بارعة للحصول مجانا على مقعد بالدرجة الأولى

61e12856423604530216213c


الوكيل الاخباري- كشفت المضيفة الجوية راشيل سوليفان عن وسيلة تتيح الانتقال إلى الدرجة الأولى مجانا والحصول على امتيازات إضافية أخرى على متن الطائرة.

اضافة اعلان

 

ونقل موقع "Dailynationtoday" عن المضيفة راشيل سوليفان قولها إنها سافرت مع زوجها عدة سنوات واستغلوا مرات حيلة واحدة، إذ ارتدى الزوجان كنزات متماثلة كتب عليها "شهر العسل"، وبذلك يتوهم أفراد الطاقم أن الزوجين اقترنا حديثا ويقومون بكل ما في وسعهم لجعل رحلتهما أكثر راحة.

وقالت سوليفان في وصف حيلتها: "لقد نسجت أنا وزوجي الكنزتين من أجل رحلة شهر العسل. والآن حين نسافر جوا إلى أي مكان، نرتديهما، وفي كل مرة نشعر فيهما بالراحة والابتهاج".

 

وتأكيدا لحديثها، نشرت المضيفة صورتين أرفقتهما بمنشورها، إحداهما وهي تجلس مع زوجها في الدرجة الأولى بالطائرة، والثانية معمكسرات أهداها إليهما أفراد الطاقم.

وأعجب معلقون بحيلة المضيفة، ووصفها البعض بأنها بارعة، وأعرب آخرون عن رغبتهم في خوض مثل هذه التجربة أيضا بل وبارتداء ثياب الزفاف كاملة للحصول على امتيازات على متن الطائرة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61e0033f423604337b39bf6a

الإعلان عن رحلة جوية تاريخية بين تركيا وأرمينيا

2020_2_22_14_36_3_149

الكويت: تحويل رحلات قادمة إلى مطارات مجاورة لانعدام الرؤية

13-1-2022_01_34_43_GomhuriaOnline_91642030483

يونايتد إيرلاينز: إصابة 3 آلاف موظف بفيروس كورونا الأسبوع الماضي

ce34e57092

كم تبلغ تكلفة شراء وحدة سكنية في برج خليفة؟

a6520398-36c9-469d-a1d1-50c9ee73f7e8_16x9_1200x676

تصنيف جوازات السفر 2022.. وهذا ترتيب دول عربية

50124

رحلة جذابة إلى جزيرة ساموس اليونانية

أخبار متعلقة
ce34e57092

كم تبلغ تكلفة شراء وحدة سكنية في برج خليفة؟