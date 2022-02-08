حيل ذكية لحزم أكبر كمية من الملابس في حقيبة واحدة

الوكيل الإخباري - هناك العديد من الخطوات التي يمكن الاستعانة بها من أجل حزم أكبر كمية من الملابس داخل حقيبة السفر الواحدة، وذلك لأن أغلبية المسافرين يرغبون بجمع أكبر قدر ممكن من الاحتياجات أثناء التوجه لإحدى الوجهات السياحية.

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لف الملابس

تعد طريقة لف الملابس من أكثر الطرق الضرورية التي يمكن إتباعها لجمع أكبر كمية من الملابس داخل حقيبة سفر واحدة، بالإضافة إلى ذلك أن الملابس الملفوفة تميل إلى التجعد بدرجة أقل من الملابس المطوية.

وضع بعض الأشياء داخل الأحذية

يمكن وضع بعض الأشياء والملابس داخل الأحذية من أجل توفير المساحة داخل الحقيبة، وبالتالي جمع أكبر كمية ممكن من الملابس والاحتياجات اللازمة داخل حقيبة السفر الواحدة، وذلك مثل الجوارب والملابس الداخلية وغير ذلك.

الضغط ثم إضافة الإضافات

يمكن إتباع هذه الطريقة لوضع أكبر كمية ممكن من الملابس والاحتياجات داخل حقيبة سفر واحدة، ويتم ذلك من خلال غلق وضغط حقيبة السفر تمامًا، ثم يتم إعادة فتح حقيبة السفر ومحاولة إضافة العناصر في أي مكان متاح كالزوايا والجوانب والمسافات الصغيرة.

الأكياس البلاستيكية

يمكن الاستعانة بالأكياس البلاستيكية الشفافة والتي يتم من خلال وضع كافة الاحتياجات والملابس ووضعها داخل حقيبة سفر واحدة، حيث أن هذه الطريقة يكون لها دورًا مساهمًا في توفير مساحة والمحافظة على الملابس منظمة ونظيفة وخالية من التجاعيد.

ترتيب الملابس بعناية

يفضل أن يتم ترتيب الملابس بعناية شديدة، وذلك بهدف توفير الكثير من المساحات داخل حقيبة السفر الواحدة، وبالتالي هذا يكون مساهمًا في جمع أكبر كمية مناسبة من الاحتياجات اللازمة والملابس ووضعها داخل حقيبة سفر واحدة.



وضع الملابس التي ستحتاجها في الأعلى

يمكن أن يتم وضع الملابس التي يريدها المسافر ويحتاج إليها في أعلى حقيبة السفر، وبالتالي هذا يكون له دورًا مساهمًا في العناية بالملابس والاحتياجات الأخرى والحفاظ على ترتيبها وتنظيمها.

وضع كيسًا إضافيًا للغسيل غير النظيف

من السهل تخزين الملابس المتسخة أثناء السفر في كيس إضافي، من أجل فصل الغسيل المتسخ عن باقي الملابس الأخرى النظيفة داخل حقيبة السفر الواحدة، وبالتالي فأن هذه الطريقة يكون لها دورًا مساهمًا في الحفاظ على نظام الملابس وعدم العشوائية بالإضافة إلى الحماية من الروائح الكريهة.



وضع أدوات التجميل في عبوات قابلة للاستخدام

يمكن الاستعانة بعبوات قبل للاستخدام خلال فترة الرحلة ووضع بداخلها أدوات التجميل التي يمكن الاحتياج إليها خلال فترة السفر، حيث أن هذه الطريقة يكون لها دورًا في توفير المساحة اللازمة داخل حقيبة السفر الواحدة بالإضافة إلى استعمال العبوات طوال فترة الرحلة عند الحاجة إليها.

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