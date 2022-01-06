حيل للتغلب على إزدحام المطارات

الوكيل الإخباري - يعاني بعض المسافرين من الإزدحام الشديد داخل صالات المطارات، مما يتسبب ذلك في التأخر على موعد الرحلة.

اضافة اعلان

في هذا الإطار، بعض الحيل التي يمكن الاستعانة بها لتجاوز الإزدحام داخل المطارات.

اختيار رحلة مبكرة

يفضل أن يتم اختيار الرحلة مبكرًا من أجل تجاوز الحشود والإزدحام بين المسافرين داخل صالات المطارات، وبالتالي يكون موعد الرحلة محددًا حتى في حالة التأخير أو التأجيل فمن الممكن أيضًا الانتظار عند الوصول مبكرًا بعيدًا عن الحشود والإزدحام.

اختيار التوقيت المناسب

يفضل أن يختار المسافر اليوم المناسب للسفر والتواجد داخل صالات المطارات، حيث أن هناك الكثير من الأيام في منتصف الأسبوع لا يتواجد فيها الكثير من الأشخاص، لذا فمن الممكن إتباع الحيلة عند اختيار يوم وموعد السفر من أجل تجنب الإزدحام داخل المطارات

تأكيد تفاصيل الرحلة

يفضل تأكيد تفاصيل الرحلة وقت تسجيل الوصول قبل 24 ساعة حتى يتم تلقي تحذيرًا مسبقًا بأي مفاجأت غير سارة كتغيير الوقت أو تقليص حجم الطائرة، كما أنه من الممكن الإشتراك في التنبيهات النصية للرحلة، وبالتالي فأن هذه الخطوة يكون لها دورًا في المساهمة في منع التواجد وسط الحشود من المسافرين لأن المسافر يكون على دراية بكافة الأمور الخاصة برحلته أولًا بأول.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة

