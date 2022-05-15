خبراء يتوقعون زيادة التدفقات العربية لمصر 30% خلال الصيف

الوكيل الإخباري-تعد سوق السياحة العربية أحد أبرز الروافد التي تمد المقصد السياحي المصري بما يقرب من ثلث حجم الحركة الوافدة التي تأتي لمختلف المدن السياحية، ويعد السائح العربي من أفضل شرائح السائحين من حيث متوسط عدد الليالي السياحية ومتوسط إنفاق السائح.

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وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لـ"هيئة تنشيط السياحة" في مصر، إن المقصد المصري يتميز بالتنوع، مشيراً إلى ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري، ولفت إلى معالجة الجانب المصري لأزمة السائحين العالقين بعد الأزمة الروسية الأوكرانية في التعامل مع ملف عودة كل السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم.



وقال هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، إن أبرز التحديات التي تواجه السياحة العربية هي نقطة تنوع سعر الإقامة وفق الجنسية في الفنادق، مشيرا إلى ضرورة الانتباه لتلك النقطة ومعالجتها حتى يتمكن المقصد المصري من زيادة حجم الحركة الوافدة له.



وأضاف أن الجناح المصري الذي شارك في سوق السفر العربية كان له رد فعل إيجابي علي مستويين: الأول هو مستوى السياحة العربية، متوقعا أن يزداد حجم التدفق بنسبة تتراوح بين 20 و30% من حجم الحركة الوافدة للمقاصد المصرية خلال الصيف.

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