خرافات عن السفر يجب التوقف عن تصديقها

الوكيل الإخباري - يصدق البعض الخرافات أو الشائعات حول السفر من دون التأكد من مدى مصداقية مثل هذه الأقاويل، وبالتالي يمكن تحديد بعض من هذه الخرافات في النقاط الآتية.



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السفر مكلف

إذا كان بإمكان المسافر الاستغناء عن العيش في الفنادق والمنتجعات الفخمة وأيضًا السفر ضمن فئة الدرجة الاقتصادية بدلاً من حجز تذكرة طيران من فئة درجة الأعمال، فيمكن بسهولة توفير الكثير من المال خلال الرحلة.

السفر يمكن أن يكون خطيرًا

في الواقع قد تقع بعض الحوادث خلال الرحلة السياحية، ولكن ليس دائمًا علمًا أن السبب يعود في الكثير من الأحيان إلى الإهمال من جانب المسافر.

يمكن تجنب أي شيء سيء من هذا النوع بسهولة عن طريق اتخاذ بعض الاحتياطات الأساسية التي تشتمل على:

- شراء تأمين السفر.

- التثقيف حول السفر.

- إتباع جميع القواعد الموضوعة للدولة أو البلد المعني.

- الاعتناء بجميع الأساسيات مثل المحفظة والمستندات.

- تجنب السفر الفردي في الأماكن غير الآمنة.

تجنب طعام الشارع

لتناول طعام الشارع مع الأصدقاء متعة لا تنتسى خلال الرحلة، مما يتيح للمسافر التعرف أكثر على الثقافة المحلية للوجهة المقصودة. إشارة إلى أن طعام الشارع أرخص من وجبات المطاعم.

سيدتي

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