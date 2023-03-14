خطوات ضرورية يجب معرفتها قبل اختيار المقعد على متن الطائرة

الوكيل الإخباري - هناك العديد من الخطوات الضرورية التي يجب إتباعها قبل حجز المقعد على متن الطائرة، لذا يقدّم "سيدتي. نت" أبرز النصائح في هذا الإطار، للاستمتاع برحلة مريحة.



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يفضل بعض المسافرين الجلوس فوق الجناح، فيما يرغب البعض بالجلوس في الصفوف الأمامية.

اختيار مقاعد الوسط

معظم المسافرين يتطلعون إلى حجز مقاعد الممر أو النافذة، هناك طريقة رائعة لضمان احتمال حدوث ذلك هي الحجز مع شركة طيران تسد المقاعد الوسطى. أصبحت هذه ممارسة شائعة بين شركات النقل المحلية منذ الوباء على الأقل.

كيفية اختيار مقعدك عبر الإنترنت؟



احجز تذكرتك

قد يكون المسافر قادرًا على اختيار المقعد أثناء عملية الحجز.



تأكد من أن لديك رقم مرجع للحجز المكون من ستة أحرف

يمكن أيضًا تسمية هذا رقم تأكيد أو رمز حجز، سيحتاج إليها المسافر لإدارة الحجز عبر الإنترنت أو تقديمها إلى شركة الطيران في حالة الاتصال بهم عبر الهاتف أو الوسائط الاجتماعية.



انتقل إلى إدارة الحجز عبر الإنترنت

سيكون هذا على موقع شركة الطيران، من خلال إدخال رقم مرجع الحجز الخاص ثم النقر فوق اختيار المقعد أو اختيار المقعد (أو ما شابه)، وبعد ذلك يتم اختيار المقعد المفضل لدى المسافر.



تحقق في رحلتك 24-48 ساعة قبل المغادرة

عند تسجيل الوصول عبر الإنترنت، ستفتح خريطة المقعد أكثر، مما يتيح للمسافر مجموعة أكبر من المقاعد.



كن منفتحًا على تغيير مقعدك

على الرغم من إتباع الخطوات المذكورة أعلاه، إلا أن نوع الطائرة قد يتغير أو قد تحتاج شركة الطيران إلى إعادة تخصيص المقاعد لإعادة توزيع وزن اللركاب والبضائع إذا حدث هذا وتم وضع المسافر في مقعد أدنى، من الضروري للغاية أن يكون المسافر مهذبًا مع وكيل تسجيل الوصول أو البوابة وطلب إعادة تعيينه إلى مقعد أفضل.



أنواع مقعد الطائرات

يمكن أن تكون مقاعد الدرجة الاقتصادية جزئيًا، هذه المقاعد لها مساحة أرجل تتراوح المسافة بين المقاعد المجاورة من 74 إلى 94 سم حسب نوع الرحلة (قصيرة أو طويلة).

في مقاعد درجة الأعمال أكبر وأوسع وأكثر راحة، على الرحلات الجوية بين القارات وفي الطائرات الأكبر، يمكن للمقاعد أن تصل إلى 180 درجة.

إذا تم القرار بشأن السفر من الدرجة الأولى، فهناك سرير بدلاً من مقعد بالطبع، يمكن للسرير أن يصور إلى مقعد عادي.

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