الأحد 26-12-2021
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الأحد، 26-12-2021 04:44 م

خطوات لقضاء عطلة عائلية ممتعة بأقل التكاليف

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الوكيل الإخباري - هناك بعض الخطوات التي يمكن الاستعانة بها لقضاء عطلة عائلية ممتعة بأقل التكاليف، والتي يمكن رصدها في النفاط الآتية.

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تحديد الميزانية
يفضل أن يتم تحديد الميزانية الخاصة بالرحلة والتي يتم من خلالها تنظيم الرحلة والنفقات الخاصة بها والبرامج التي يمكن إتباعها أثناء السفر والتي بالضرورة تتناسب مع الميزانية والنفقات الخاصة بالرحلة.

 

اختيار الموقع
يفضل بعد تحديد الميزانية اختيار المكان أو الوجهة السياحية المناسبة للنفقات الموضوعة، بالإضافة إلى حساب تذاكر الطيران وتأجير السيارات داخل الوجهة السياحية، وبالتالي فأن التخطيط المُسبق للرحلة بهذه الطريقة يجعلها ممتعة للعائلة.

 

إنشاء جدول زمني
يفضل تحديد التوقيت المناسب للسفر، على أن يكون خارج موسم الذروة. لذا يجب اختيار التوقيت المناسب لتقليل النفقات وإتباع النظام الخاص بالميزانية الموضوعة للرحلة.

 

التأكد من المستندات
يفضل التحقق من كافة المستندات الخاصة بالسفر، والتي يكون من بينها:«جواز السفر، بطاقة الهوية، نسخ من الأوراق»، حيث نسيان هذه الأوراق قد يكون سببًا في الكثير من المشكلات وإفساد الرحلة، وبالتالي دفع الكثير من الأموال للحصول على هذه النسخ من جديد أو بدائل لها.

 

الحصول على مساعدة
يفضل الاستعانة بخبير أثناء الرحلة من أجل منع حدوث الكثير من الأزمات التي قد يمر بها المسافر أثناء التواجد في الوجهة السياحية، والتي تتسبب في إنفاق الكثير من الأموال والنفقات الإضافية لحل هذه المشكلات، لذا يمكن توفير هذه النفقات من خلال الاستعانة بخبير أو مرشد سياحي يكون مساعدًا في تحديد برامج الرحلة.

 

البحث في أيام منتصف الأسبوع
يفضل اختيار العطلة في منتصف الأسبوع وذلك لمنع زيادة النفقات المالية التي قد يتحملها المسافر في حالة اختيار العطلة في نهاية الأسبوع وذلك لأن الكثير من المسافرين يختارون هذا التوقيت وبالتالي هذا يؤدي إلى زيادة تكاليف ونفقات السفر، لذا من الأفضل حجز عطلات منتصف الأسبوع.


التحقق من مواقع السفر عبر الإنترنت
ينصح بضرورة الإطلاع على مواقع السفر من خلال استعمال الإنترنت، للعثور على الأسعار العامة لرحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات داخل الوجهة السياحية، وبالتالي التأكد من الحصول على أفضل وأقل الأسعار من أجل رحلة عائلية ممتعة بأقل التكاليف.

 

المصدر- سيدتي

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