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الخميس، 24-11-2022 03:46 م

خطوات هامة لحماية حقيبة السفر من السرقة في المطار

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الوكيل الإخباري - تتعدّد النصائح والخطوات التي لا بدّ من الالتزام بها وتطبيقها للتقليل من سرقة حقائب السفر الخاصّة بالمسافرين، في المطار.
في الآتي، عدد من النقاط للحفاظ على أمتعة السفر آمنة طوال الرحلة.

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- تبدأ حماية الأمتعة باختيار الحقائب المناسبة للسفر، علمًا أن تلك ذات الأغلفة الصلبة أقل قابلية للتكيف مع الضغط، وقد تتصدع أو تنكسر مقارنة بالحقائب القماش الخشنة.

 

- إذا كان المسافر قلقًا في شأن تمييز حقيبة السفر، يصح تخصيصها بشريط ساطع اللون أو وشاح أو أي علامة أخرى.

 

- من الواضح أن الأمتعة عالية الجودة يلاحظها اللصوص بشكل أكبر؛ فهي توحي بحفظ محتويات باهظة الثمن.

 

- تغليف الأمتعة بغلاف بلاستيكي لا يحميها من الخدوش فحسب، بل يمثّل رادعًا، خصوصًا مع كثرة الأشخاص الذين سيحملون الحقيبة في المطار. الجدير بالذكر أن إدارة أمن النقل تستطيع قطع أي غلاف إذا احتاجت إلى فحص المحتويات.


- واقي الأكياس هو الإصدار التجاري (والقابل لإعادة الاستخدام)، مقارنة بالغلاف البلاستيكي، فالأول مصنوع من "البولي كلوريد الفينيل" المتين، ويتلاءم مع الحقيبة، مهما كان حجمها، كما يسمح بحركة حرة للعجلات ويتميز بفتحات لسهولة الوصول إلى المقابض.


- يصحّ التقاط صورة للأمتعة الخاصة بالمسافر قبل المحطة الأولى في أي رحلة، لا سيما الرحلات الدولية، ما قد يساعد موظفي المطار في تحديد الحقائب المفقودة وتسهيل التواصل بين الأفراد في الدول المختلفة.

 

- لا يُدرج عنوان المنزل أو رقم الهاتف الأرضي على بطاقات الأمتعة؛ من الممكن استخدام عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول عوضاً عن ذلك.

 

سيدتي 

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