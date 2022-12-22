خطوات يجب إتخاذها عند السفر في رأس السنة

الوكيل الإخباري - يحلو السفر خلال ديسمبر، حيث يستمتع السياح باحتفالات نهاية العام التي يتخللها عروض الألعاب النارية والفعاليات الممتعة.

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وفي هذا الإطار، يقدّم "سيدتي. نت" بعض الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها عند السفر في رأس السنة.

السفر في مجموعة لتوفير المال

السفر الجماعي فكرة جيدة للمسافرين ذوي الميزانية المحدودة، لذا تعد مشاركة غرفة في فندق وطلب سرير إضافي في الغرفة أرخص دائمًا من استئجار غرفة منفصلة، في بعض حجوزات الفنادق، يمكن للضيوف اختيار سرير واحد أو سريرين في الغرفة مقابل رسوم إضافية بسيطة وحتى طلب أسرّة أطفال "قابلة للطي".

حجز إفطار مجاني في الفندق

ينصح المسافرين باختيار أماكن الإقامة توفر مطابخ صغيرة لتوفير المال بدل من تناول الطعام بالخارج، لا سيما في المدن باهظة الثمن مثل لوس أنجلوس.

الأمتعة المحمولة

المناسبات هي موسم سفر مزدحم، والانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب يمكن أن يكون مكلفًا للغاية، يمكن أن تؤدي رسوم الأمتعة المفقودة إلى إعاقة الميزانيات والتأثير بشدة على تجربة الرحلة، لذا فمن الضروري التخطيط مُسبقًا لتجنب الرسوم غير الضرورية. يتخطى المسافرون المحترفون الأمتعة التي تم فحصها، وتعبئة الضروريات والجمع بين عناصر الملابس التي يمكن استخدامها لصنع ملابس متعددة، ثم الاعتماد على مرافق الغسيل المحلية في الوجهة.



الاحتفال في مكان الإقامة

السفر لاستضافة حفلة منزلية أو حجز جناح فندقي في مدينة أخرى وتقسيم التكاليف مع الأصدقاء كلها طرق لتوفير المال. غارة إلى أنه لا تسمح بعض أماكن الإقامة بالتجمعات أو تفرض قيودًا على عدد الأشخاص الذين يمكنهم استخدام المساحة، لذلك من المهم معرفة قواعد مكان الإقانة عند تنظيم حفلة ليلة رأس السنة الممتعة.



البقاء في النزل

خلال ليلة رأس السنة الجديدة، تمتلئ معظم الفنادق بسرعة، وتحتفظ الفنادق التي لديها حفلات مخططة في كثير من الأحيان بمجموعات من الغرف لحاملي التذاكر، علمًا أن الأسعار تصل إلى ذروتها في النقاط الساخنة للحفلات، ويمكن أن ينخفض سعر المسافرين المهتمين بالميزانية بسرعة لحسن الحظ، تعد بيوت الشباب خيارًا ممتعًا وبأسعار معقولة وفريدة من نوعها في العديد من المدن حول العالم، علاوة على ذلك تقدم بيوت الشباب مزايا مثالية للسفر في رأس السنة الجديدة.

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