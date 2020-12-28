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الإثنين، 28-12-2020 02:16 م

خطوط روسيا تطلق رحلات على متن طائرة سوبرجيت ابتداء من 1 يناير

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة خطوط روسيا الجوية عن إطلاق رحلات جوية على متن طائرة "إس إس جي - 100" ابتداء من الأول كانون الثاني / يناير القادم.

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ووفقا لبيان صادر عن إدارة الشركة: "بحلول نهاية عام 2021، سيكون لدى الشركة 66  طائرة من طراز سوبرجيت، بينما ستواصل طائراتها الأجنبية تسيير رحلات منتظمة وسياحية، حاليا يضم أسطول "روسيا" 57 طائرة، من طراز بوينغ (737/777/747) وإيرباص A320".


وتابع البيان: "وفقا للاستراتيجية الجديدة لمجموعة أيروفلوت، بحلول عام 2028، سيتكون أسطول "روسيا" من 250 طائرة، سيكون 235 منها محلي الصنع، ستتلقى الشركة جزءًا من الطائرات من شركة أيروفلوت وسيتم طلب الباقي من الشركة المصنعة".


الجدير بالذكر أن طائرة "إس إس جي - 100" هي أول طائرة مدنية تم تصنيعها في روسيا، صممت لنقل 98 راكبا إلى مسافة تقارب 4.4 ألف كيلومتر، بدأ استخدامه في عام 2011.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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