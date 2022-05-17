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الثلاثاء، 17-05-2022 04:04 م

دبي .. انطلاق معرض المطارات بدورته الـ 21

مطار-دبي-الدولي


الوكيل الإخباري-انطلقت في دبي، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة السنوية الـ21 لمعرض المطارات، التي تستمر حتى 19 ايار الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

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ويوفر المعرض رؤى ثاقبة حول صناعة الطيران، علاوة على بحث الطرق الكفيلة بالتغلب على التحديات، واستغلال الفرص الجديدة لجهة النمو، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.


وتترافق أعمال هذه الدورة من المعرض، مع تنظيم منتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر أمن مطارات الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، إضافة إلى الجمعية العامة لمنظمة نساء في الطيران فرع الشرق الأوسط.

وأعلنت الجهة المنظمة للحدث، أن المعرض يستقطب أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 20 دولة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 4500 من المهنيين المتخصصين في صناعة الطيران.

 

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