دبي تبدأ اعتماد السجلات الطبية الإلكترونية لكورونا للمسافرين

الوكيل الإخباري - بدأت طيران الإمارات وهيئة الصحة بدبي اليوم تطبيق التحقق الرقمي الكامل من السجلات الطبية المتعلقة باختبارات ولقاحات "كوفيد-19" للمسافرين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات الذين أجروا اختبار PCR في دبي اختيار عمل إجراءات السفر من دون الحاجة إلى تقديم وثائق صحية ورقية خاصة بـ"كوفيد-19".

كما سيجري بالإضافة إلى ذلك، التحقق رقمياً من سجلات الذين تلقوا اللقاح في أحد المراكز التابعة لهيئة الصحة بدبي. وسوف توفر إجراءات التحقق الجديدة المبسطة الإنجاز السريع والآمن لإجراءات العملاء المغادرين من مطار دبي الدولي، ليتم بعدئذٍ مطابقة المعلومات مع متطلبات دخول الوجهة المقصودة.



وسوف تقوم طيران الإمارات بمعالجة معلومات "كوفيد-19" المتعلقة فقط بمتطلبات دخول وجهة العميل، بالإضافة إلى معالجة التصاريح اللازمة للحالات الطبية الأخرى عند الحاجة. وبمجرد اكتمال إجراءات السفر، تُحذف على الفور جميع المعلومات المتعلقة بسجلات العملاء الطبية من أنظمة طيران الإمارات.



ويأتي هذا التطور بعد مرور نحو شهرين على توقيع مذكرة تفاهم بين طيران الإمارات وهيئة الصحة بدبي، وهو أيضاً الأول من نوعه بين ناقلة جوية وهيئة صحية حكومية. كما أن تكامل الأنظمة يجعل دبي واحدة من أوائل مدن العالم التي تطبق التحقق الرقمي الكامل من السجلات الطبية للمسافرين المتعلقة بتطعيم واختبار "كوفيد-19"، وفقا لجريدة البيان.



وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية، وتدعم هذا التوجه بقوة، وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية الحكومة. ويسعدنا اتخاذ هذه الخطوة في قطاع الطيران للتعاون مع هيئة الصحة بدبي في ربط الأنظمة لتعزيز تجربة العملاء من خلال معالجة المستندات ذات الصلة بصورة فعالة وآمنة. وتعد شراكتنا مع هيئة الصحة بدبي في إدارة سفر الركاب فريدة من نوعها، وخطوة أولى نحو مبادرات أخرى سيتم إطلاقها في المستقبل القريب. وهذا دليل على نهج دبي الرائد في تقديم حلول رقمية مبتكرة عبر مختلف جوانب الخدمات".

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