دبي تحتل المرتبة الثانية عالميا لأفضل مدن عصرية جديرة بالزيارة

الوكيل الإخباري - حلت مدينة دبي الإماراتية ثانية ضمن ترتيب قائمة أفضل 4 مدن عصرية جديرة بالزيارة على مستوى العالم في 2021.

اضافة اعلان



واختارت منصة "ترافل ديلي نيوز" الشبكية المتخصصة في شؤون السياحة والسفر في تقرير نشرته أمس وجاءت على الشكل التالي :على التوالي، نيويورك، دبي، جيرسي سيتي الأميركية، ومدريد، أما ضمن قائمة أفضل 4 مدن ثقافية جديرة بالزيارة في 2021، فاختارت المنصة المدن الآتية على التوالي: باريس، لندن، تشيانع ماي التايلاندية وإسطنبول".



وأشار التقرير إلى امتلاك دبي لخيارات عديدة من الوجهات الخارجية كالمتنزهات، الحدائق العامة ومراكز التسوق التي تستحق اكتشافها، وذكرت المنصة في التقرير المرفق بالقائمة أنه لا يُمكن للمرء أن يذكر أفضل المدن العصرية في العالم دون أن يتطرق إلى ذكر دبي، التي باتت الآن واحدة من أكثر وجهات السفر شعبية على مستوى العالم، مضيفاً أنها تحظى بتصنيف معماري متقدم على مستوى العالم بما تمتلكه من ناطحات سحاب عديدة، ومن أبرزها برج خليفة، أطول مبنى في العالم.

المصدر - الفن