السبت 06-11-2021
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السبت، 06-11-2021 11:40 ص

دبي تستهدف استقطاب 25 مليون سائح في 2025

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الوكيل الإخباري-أعلن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الإمارة تستهدف توسيع التجارة الخارجية والوصول إلى 25 مليون سائح في عام 2025.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال حمدان بن محمد بن راشد: "ضمن الرؤية التطويرية الجديدة بدبي، نعلن عن دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة بدبي وتعيين هلال المري مديرا عاما للدائرة الجديدة، وتحديد أهداف الدائرة الجديدة في زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتوسيع التجارة الخارجية والوصول لـ25 مليون سائح في 2025..كل التوفيق للفريق الجديد".

 

 


وأضاف: "التغييرات في القطاع الحكومي انعكاس لرؤية جديدة وضعها محمد بن راشد لتحقيق قفزات تنموية كبيرة ترسخ وضع دبي المدينة رقم واحد عالميا، والقادم سيكون أجمل وأسرع..شكري وتقديري الشخصي لأخي سامي القمزي على جهوده المخلصة".


 

 

 

روسيا اليوم

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