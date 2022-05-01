دبي تسجل طلباً قوياً على السفر خلال إجازة عيد الفطر

الوكيل الاخباري- يشهد قطاع الطيران في دبي نمواً قوياً خلال إجازة عيد الفطر الطويلة نسبياً، في ظل زيادة الطلب على السفر الجوي، سواء لأغراض السياحة والترفيه أم زيارة الأهل والأقارب.



وفي ظل الطلب المكبوت على السفر نتيجة القيود التي فرضتها الحكومات في ظل تفشي "كوفيد-19" خلال العامين الماضين؛ يخطط عشرات الآلاف من الزوار والمقيمين للسفر في أول عطلة طويلة نسبياً بعد تخفيف الإجراءات وإزالة القيود المفروضة، بحسب "الخليج" الإماراتية.



سجلت شركات الطيران الوطنية طلباً قوياً، حيث ارتفعت معدلات الإشغال على متن رحلاتها من دبي وإليها إلى أكثر من 90%، قد تصل إلى 100% في بعض الوجهات، بفضل الطلب القوي على الحجوزات إلى العديد من الوجهات الإقليمية والدولية.

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