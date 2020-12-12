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السبت، 12-12-2020 02:30 م

دبي تصدر قانونا جديدا لتعزيز أمن وسلامة النقل الجوي

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الوكيل الاخباري - أصدر نائب رئيس الإمارات المتحدة محمد بن راشد، بصفته حاكما لإمارة دبي، اليوم السبت، قانون هيئة دبي للطيران المدني رقم (11) لسنة 2020، حدّد من خلاله الأهداف التي تتضمن تحقيق الريادة وضمان الاستدامة في مجال الأمن والسّلامة، وحِماية البيئة في قطاع الطيران المدني.

كما يهدف القانون، بحسب الصفحة الرسمية لمحمد بن راشد، إلى "دعم البيئة الاستثمارية الجاذبة لصناعة الطيران بما يتفق ومتطلبات التنمية الاقتصادية في دبي، وضمان التنمية المستدامة لقطاع الطيران المدني ولكافة الخدمات المتعلقة به، وتنظيم شؤون الطيران المدني، وتعزيز أمن وسلامة النقل الجوي؛ إضافة إلى تحقيق حوكمة قطاع الطيران المدني لتعزيز الدور التنظيمي والرقابي لهيئة دبي للطيران المدني، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الطيران".

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و"تطبق أحكامه على هيئة دبي للطيران المدني، وكافة المشغّلين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المُصرّح لهم من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بتشغيل الطائرات أو المطارات".

وتختص الهيئة، وفقا لما أورده القانون الجديد، بتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات المتعلقة بحقوق النقل الجوي عبر مطارات دبي ومتابعة تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني باعتبارها الهيئة الاتحادية المعنية بشؤون الطيران المدني على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتماد اللوائح الفنية لتنظيم قطاع الطيران المدني في الإمارة.

ونصّ القانون الجديد على أن تتولى هيئة دبي للطيران المدني تمثيل إمارة دبي داخل الدولة وخارجها كافة الشؤون المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وبخاصة في مجالات المفاوضات والمباحثات المتعلقة بحقوق النقل الجوي والشؤون الدولية، والمجال الجوي والملاحة الجوية في دبي، والتحقيق في الحوادث والأزمات والكوارث والطوارئ، وغيرها.

ويحِل القانون رقم (11) لسنة 2020 محل القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، ويلغي أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون الجديد.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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