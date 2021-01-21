الخميس 21-01-2021
الوكيل الاخباري

منظمة الصحة العالمية توضح حول تسجيل وفيات بعد تلقي اللقاح

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل: تجار زيوت طالبوا برفع الأسعار ورفضنا ذلك

الزعبي لـ الوكيل: إمهال 8 كليات لتصحيح أخطائها خلال أسبوع

قرار هام حول تقديم الأراجيل في محال الكوفي شوب

تعرف على الحالة الجوية نهاية الاسبوع في البحر الميت والعقبة

مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - أسماء

تفاصيل هامة حول زيارة النزلاء في السجون غداً

العمل تضع بروتوكولات لبعض القطاعات لمنع انتشار فيروس كورونا

أجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة لثلاثة أيام

ترامب يوجه الخدمة السرية بحماية أبنائه

الخميس، 21-01-2021 11:07 ص

دبي تفرض قيوداً على الفنادق والمستشفيات مع تزايد حالات كورونا

image (1)


الوكيل الإخباري _وجهت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي كافة المعنيين في المنشآت الفندقية والمطاعم بالإيقاف المؤقت للأنشطة الترفيهية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

اضافة اعلان

وأضافت الدائرة في تعميم موجه لأصحاب ومديري المنشآت الفندقية والمطاعم في إمارة دبي، أنها ستقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد مع السلطات الصحية، مضيفة: "نقدر تعاونكم الدائم ونثمن جهودكم كشركاء رئيسين لخدمة الصالح العام وحماية سلامة وصحة المجتمع".


وذكرت أنه ومن خلال زيارات التفتيش الميداني للدائرة فقد تم رصد ارتفاعا لعدد من المخالفات أثناء إقامة الأنشطة الترفيهية.


كما طلبت هيئة الصحة بالمدينة من المستشفيات الحكومية والخاصة تعليق "جميع العمليات الجراحية العلاجية الاختيارية التي تتطلب تخديراً عميقاً أو تخديراً عاماً، وفقاً لتعميم نُشر في 20 يناير. يدخل الأمر حيز التنفيذ من منتصف ليل الخميس حتى 19 فبراير، كما يمكن تمديده، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".


المصدر : العربية 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1043703690_0_232_1851_1234_1000x541_80_0_0_b2653d24102db55533620d9f8ee39908

إن كنت من محبي العزلة والطبيعة.. إليك وظيفة الأحلام في هذه الجزيرة

6008bc774236043c274849f8

بولندا.. قطاع السياحة الشتوية يتحدى قيود كورونا ويعيد فتح أبوابه جنوب البلاد

main_image600430aebc455

تحويل جزيرة أوناسيس الأسطورية إلى منتجع فاخر

154054 (1)

جبل فوجي يثير قلق اليابان بسبب النقص غير المعتاد في كمية الثلوج

abf9f2ef-ad6d-4b83-a272-f514b8756539

الاتحاد للطيران تطلق تطبيق ترافل باس

image (1)

ديزني لاند باريس يرجئ فتح أبوابه إلى أبريل

أخبار متعلقة
6008bc774236043c274849f8

بولندا.. قطاع السياحة الشتوية يتحدى قيود كورونا ويعيد فتح أبوابه جنوب البلاد

1994381 (Custom)

إمارة دبي وجهة سياحية للهاربين من تدابير الإغلاق جراء فيروس كورونا حول العالم

imgid492112 (Custom)

دراسة علمية تقدم الحلول لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على القطاع السياحي

5ff98fc14236041ee84bae0d

18 مليون مسافر عبر منافذ دبي في 2020

1745b_646372

منها دبي ومصر.. إليكم قائمة بـ10 وجهات يمكنكم زيارتها في 2021

wwwwwwwwwww

دبي وطيران الإمارات تواصلان الترحيب بالزوار