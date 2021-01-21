دبي تفرض قيوداً على الفنادق والمستشفيات مع تزايد حالات كورونا

الوكيل الإخباري _وجهت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي كافة المعنيين في المنشآت الفندقية والمطاعم بالإيقاف المؤقت للأنشطة الترفيهية اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

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وأضافت الدائرة في تعميم موجه لأصحاب ومديري المنشآت الفندقية والمطاعم في إمارة دبي، أنها ستقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد مع السلطات الصحية، مضيفة: "نقدر تعاونكم الدائم ونثمن جهودكم كشركاء رئيسين لخدمة الصالح العام وحماية سلامة وصحة المجتمع".





وذكرت أنه ومن خلال زيارات التفتيش الميداني للدائرة فقد تم رصد ارتفاعا لعدد من المخالفات أثناء إقامة الأنشطة الترفيهية.



كما طلبت هيئة الصحة بالمدينة من المستشفيات الحكومية والخاصة تعليق "جميع العمليات الجراحية العلاجية الاختيارية التي تتطلب تخديراً عميقاً أو تخديراً عاماً، وفقاً لتعميم نُشر في 20 يناير. يدخل الأمر حيز التنفيذ من منتصف ليل الخميس حتى 19 فبراير، كما يمكن تمديده، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".



المصدر : العربية



