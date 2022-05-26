دبي .. توفير شبكة نقل متكاملة للربط بين "دبي الدولي" و"ورلد سنترال"

الوكيل الإخباري-أعلنت مؤسسة مطارات دبي، عن توفير شبكة متكاملة من خدمات النقل للربط بين مطاري" دبي الدولي"، و"دبي ورلد سنترال".

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وذكرت المؤسسة في بيان، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات، التي تم اتخاذها خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي في مطار دبي، من أجل تنفيذ عملية تطوير شاملة للمدرج، مع توجيه عدد من الرحلات إلى مطار دبي ورلد سنترال.



وأوضحت أن الإجراءات تتضمن إتاحة أماكن مجانية لصف السيارات للمسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال، بطاقة استيعابية تصل إلى 2500 سيارة، مع توفير خدمة الحافلات المجانية بين جميع مباني الركاب في مطاري "دبي الدولي" و"دبي ورلد سنترال" كل 30 دقيقة على مدار 24 ساعة يومياً.



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