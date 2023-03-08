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الأربعاء، 08-03-2023 01:47 م

دولة تدفع للسائحين من أجل زيارتها.. كيف هذا؟

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الوكيل الإخباري - في الوقت الذي لا تزال العديد من البلدان تكافح لإعادة السياحة إلى الحجم الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا، تحولت أماكن مثل "هونغ كونغ"، ومناطق في إيطاليا إلى تقديم سفر مجاني وحتى منازل مجانية لتشجيع الناس على الزيارة وللمساعدة في تعزيز اقتصاداتهم.

وانضمت تايوان، كأحدث وافد في تلك القائمة، إذ تقدم الحكومة للسائحين 5000 دولار تايواني أيّ حوالي 163 دولاراً أميركياً وحتى 20000 دولار تايواني أيّ حوالي 653 دولاراً أميركياً لكل مسافر، لما يصل إلى 90 ألف مجموعة سياحية.

وقال المدير العام لمكتب السياحة التايواني، تشانغ شي تشونغ، إن الأموال ستُرسل عبر بطاقة سياحية رقمية لضمان أن الأموال تذهب مباشرة إلى السياحة التايوانية. وسيتمكن المسافرون من استخدام البطاقات على الطعام والإقامة ونفقات السفر الأخرى داخل "تايوان .

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ولا يزال من غير الواضح متى وكيف ستبدأ تايوان في توزيع البطاقات السياحية الرقمية، حيث لم تصدر الحكومة خطتها بعد.

 

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