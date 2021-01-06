دول آسيوية تتصدر قائمة أقوى جوازات السفر في العالم

الوكيل الإخباري _ سيطرت دول آسيوية على صدارة الترتيب العالمي لجوازات السفر بناء على مؤشر حرية التنقل، وذلك بحسب تصنيف شركة الاستشارات السويسرية Henley & Partners.

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حيث تصدرت اليابان ترتيب جوازات السفر العالمي للربع الأول من عام 2021 ، ويتيح جوازها لحامليه زيارة 191 دولة أخرى دون الحصول على تأشيرة أو اتخاذ أي إجراءات خاصة بشكل مسبق.



وتحل في المرتبة الثانية سنغافورة (190 دولة) .

وتعود المرتبة الثالثة إلى كل من كوريا الجنوبية وألمانيا (189 دولة).



وفي العالم العربي، تتخذ الإمارات أفضل مكانة في القائمة وتحتل المرتبة الـ16 (173 دولة)، متقدمة على قطر (المرتبة الـ56 - 95 دولة) والبحرين (المرتبة 64 - 83 دولة) وعمان (المرتبة الـ65 - 80 دولة) والسعودية (المرتبة الـ66 - 79 دولة).



من جانبها، تمكنت روسيا من تعزيز مكانتها في القائمة وصعدت إلى المرتبة الـ50 بـ116 دولة.

المصدر : روسيا اليوم







