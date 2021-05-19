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الأربعاء، 19-05-2021 02:36 م

دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فتح حدودها للمسافرين الملقحين بالكامل‎

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الوكيل الإخباري- اتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على السماح بالدخول إلى أراضي الاتحاد للمسافرين من دول أخرى الذين تلقوا الجرعات اللازمة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، والمرخصة على المستوى الأوروبي، وفق ما أفادت مصادر أوروبية.

ومع اقتراب الموسم السياحي الصيفي، صادق سفراء الدول الـ27 على هذه التوصية التي طرحتها المفوضية الأوروبية رغم أنها ليست ملزمة.

ويحاول الاتحاد الأوروبي تنسيق تدابيره بشأن حدوده الخارجية بسبب تداعياتها على حرية التنقل داخل أراضيه.

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وأغلق الاتحاد حدوده الخارجية في آذار 2020 للسفر ”غير الضروري“ وفرض اعتبارا من حزيران لائحة محدودة تتمّ مراجعتها بشكل منتظم، للدول الخارجية التي يمكن لسكانها الملقحين وغير الملقحين الدخول إلى الاتحاد.

ووافق ممثلو الدول الأعضاء -أيضا- على تخفيف معيار معدل العدوى الذي يؤخذ في الاعتبار لوضع هذه اللائحة، وتمّ رفع هذا المعدل من 25 إلى 75 إصابة (من أصل كل 100 ألف نسمة في الأيام الـ14 الماضي).

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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