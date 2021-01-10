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الأحد، 10-01-2021 11:57 ص

دول سياحية تتخذ إجراءات مختلفة بشأن كورونا منذ بداية السنة الجديدة

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الوكيل الإخباري _ اعلنت العديد من الدول مؤخرا عن تشديد قواعد وإجراءات دخول السياح إلى بلدانها، وذلك لمواجهة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

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حيث كشفت دولة كوبا اعتبارا من 10 يناير/كانون الثاني عن قواعد واجراءات جديدة بشأن دخول البلاد، حيث سيتطلب للسياح الأجانب اختبار الكشف عن فيروس كورونا خلال 72 ساعة وإخضاع القادمين باختبار جديد بعد مرور 5 أيام.


أما بريطانيا فقد شددت قواعد الدخول إلى بلادها من خلال إجبار القادمين جوا وبرا وبحرا على تقديم فحص الكشف عن فيروس كورونا قبل 72 ساعة من الانطلاق في الرحلة. كما فرضت السلطات البريطانية غرامة 500 جنيه استرليني على كل من يخرق هذه القواعد الموضوعة مؤخرا.


كما شددت السلطات على أن كل القادمين من دول تتميز بارتفاع أعداد المصابين ستفرض عليهم حجر منزلي لمدة أسبوع حتى ولو كانت نتيجة اختبار الكشف عن الفيروس سلبية.


أما اليونان فقد أعلنت عن إرغام القادمين إليها بحجر صحي لمدة سبعة أيام بعدما كانت تقتصر على ثلاثة أيام فقط.


وفي السياق نفسه، أعلنت سريلانكا فتح حدودها أمام المسافرين والسياح اعتبارا من 21 يناير/كانون الثاني، وسيتمكن القادمون من دخول البلاد بشرط إجراء اختبار كشف فيروس كورونا وسيتم توزيع السياح على مناطف سياحية محددة مسبقا من قبل سلطات البلاد.


كما تخطط جزيرة كاواي الشهيرة في هاواي لاستضافة السياح مرة أخرى، بدءًا من 5 يناير/كانون الثاني، حيث يمكن للمسافرين تجنب العزلة الذاتية إذا أجروا اختبارا لفحص فيروس كورونا خلال 72 ساعة قبل الوصول ومع نتيجة سلبية له، كما ستخضع الجزيرة القادمين إلى اختبار وحجر صحي خاص لثلاثة أيام وسيتم الإفراج عنهم في حال ثبوت سلبية الاختبار.


كما تخطط سنغافورة أيضًا لتخفيف القيود المفروضة على المسافرين لكنها لم تعلن عن الإجراءات الجديدة بانتظار دراسة الوضع الحالي.

 

 

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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