الأربعاء 06-04-2022
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الأربعاء، 06-04-2022 11:30 ص

دول عربية تستعد لاستقبال السياح الروس

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الوكيل الاخباري- أفاد اتحاد السياحة الروسي "روستوريزم" بأن تركيا ومصر وتونس أعربت عن استعدادها لاستقبال السياح الروس في الموسم السياحي الجديد 2022.

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وأشارت المؤسسة الروسية إلى أن عدد السياح من روسيا، الذين يختارون عادة هذه الوجهات للاستجمام، لن ينخفض.

من جهته توقع رئيس مجلس الأعمال التركي-الروسي بأن تركيا ستستقبل حوالي 3 ملايين سائح روسي هذا العام.

وانطلاقا من 9 أبريل الجاري رفعت روسيا القيود المفروضة على الرحلات الجوية المدنية مع 52 دولة، من ضمنها دول عربية، وكانت القيود قد فرضت على خلفية جائحة كورونا.

وأوضحت اللجنة الروسية لمكافحة انتشار فيروس كوورنا، أنه تم اتخاذ القرار بعد الأخذ في الاعتبار الوضع الوبائي في كل دولة على حدة، لذلك تقرر إلغاء القيود بشكل كامل على رحلات الطيران العارض والمنتظم اعتبارا من 9 أبريل الجاري مع هذه الدول.

وابتداء من يوم السبت القادم سيتم رفع قيود الطيران على الرحلات مع الدول العربية التالية: الجزائر والبحرين ومصر والعراق والكويت ولبنان والمغرب والأردن وسوريا وتونس والسعودية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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