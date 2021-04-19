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الإثنين، 19-04-2021 10:44 ص

رأس الخيمة الوجهة الآمنة للسياحة في رمضان

رأس الخيمة


الوكيل الإخباري - دعت إمارة رأس الخيمة زوارها لـ"قضاء أوقات لا تنسى برفقة الأصدقاء والعائلة خلال شهر رمضان الفضيل، وسط ما توفره من مناظر طبيعية ساحرة".

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وباعتبارها أول مدينة في العالم تحظى بشهادة اعتماد الوجهة الآمنة، تقدم الإمارة أرقى معايير الضيافة العربية الأصيلة ضمن محفظتها الواسعة من الفنادق، وقائمة متنوعة من عروض الإفطار والسحور التي يمكن للزوار الاستمتاع بها على مدار أيام الشهر الفضيل.


وتدعو إمارة رأس الخيمة السكان والزوار لاصطحاب عائلاتهم وأصدقائهم لاستكشاف تشكيلتها المميزة من الأطباق الرمضانية الشهية، والمجموعة المتنوعة من النكهات المختارة من مختلف مطابخ العالم.


وتقدم الإمارة لزوارها مجموعة واسعة من الفنادق الهادئة والمنتجعات الفاخرة مثل "فندق مانجروف" وفندق "ريتز كارلتون رأس الخيمة - صحراء الوادي"، ومنتجع "الكوف روتانا"، وجميعها توفر تجربة الإقامة الرمضانية.

 

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