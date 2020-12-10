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الخميس، 10-12-2020 01:57 م

رأس الخيمة تستعد لاستقبال العام الجديد بعرض عالمي للألعاب النارية

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الوكيل الاخباري - أعلنت اللجنة العليا لتنظيم احتفالات رأس السنة في رأس الخيمة عن بدء الاستعداد لاحتفالات رأس السنة 2021 بأسلوب مبتكر يحقق السلامة للجميع.

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ويتضمن العرض تشكيلات مختلفة من الألعاب النارية العائمة فوق سطح البحر مقابل جزيرة المرجان على امتداد 4 كيلومترات مع تناغم مقطوعات موسيقية مميزة وذلك لمدة 10 دقائق متواصلة بداية العام الجديد. 

وتقرر أن يقام الاحتفال بالعام الجديد في إمارة رأس الخيمة من دون حضور جماهيري للعامة ضماناً للسلامة العامة وتحقيقاً لقواعد بروتوكولات التباعد الاجتماعي المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). 

واحتفالاً بهذه المناسبة التي تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع ستتمكن العائلات من قضاء وقت مميز في إمارة رأس الخيمة بطابع مختلف يحقق متطلبات الصحة العامة حيث إن جميع المرافق الفندقية في قرية الحمرا وجزيرة المرجان ستتحول إلى منطقة حيوية مخصصة للاستمتاع بالحدث الأبرز، لتصبح إحدى أكبر المناطق الآمنة للاحتفال بالعام الجديد في المنطقة. 


ومن المقرر أن يقام الاحتفال بالعام الجديد في إمارة رأس الخيمة من دون حضور جماهيري للعامة حيث تم تخصيص الاحتفال لنزلاء الفنادق ورواد المطاعم المحيطة بموقع الحفل بالإضافة إلى حاملي تذاكر الحفلات وسكان قرية الحمرا و جزيرة المرجان وأعضاء فرق العمل حاملي التصاريح وحاملي تذاكر المطاعم والحفلات، إلى جانب كادر العمل الأساسي المسؤول عن تنظيم الألعاب النارية وذلك حفاظاً على الصحة العامة.

وسيتم بث العروض المبهرة للألعاب النارية المعتادة لتستقطب أنظار العالم أجمع في جزيرة المرجان على الهواء مباشرةً عبر القنوات التليفزيونية المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي .raknye.com وبينت اللجنة أن تنظيم الحدث بشكل استثنائي هذا العام استغرق تخطيطاً شاملاً وتعاوناً وثيقاً جمع العديد من الجهات الرسمية الحكومية المحلية والاتحادية والشركات الخاصة ذات الصلة.

وتتضمن الفكرة الأبرز في هذا العرض المباشر بث رسالة الأمل والتفاؤل إضافة إلى الفخر بالإنجازات ومواصلة ترسيخ مكانة الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص في مواجهة التحديات.


وقررت اللجنة بث العرض على شبكات التيلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي اعتباراً من الساعة 11:45 مساءً. 

 

 

المصدر : العين



 




 

 


 

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