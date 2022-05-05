رأس الخيمة.. وجهتكم المثلى لقضاء أوقات لا تُنسى

الوكيل الاخباري- تعد إمارة رأس الخيمة من أبرز الوجهات السياحية، وأكثرها تنوعاً في المنطقة، وتوفر لزوارها من الأزواج والمقبلين على الزواج مجموعة من التجارب الرومانسية لاستهلال حياتهم الزوجية بذكريات لا تنسى. وتتميز الإمارة بطبيعة ساحرة وخيارات واسعة من العروض والتجارب والمغامرات الاستثنائية التي تلبي تطلعات كافة الزوار، ويمكن للأزواج الاستمتاع بخوضها معاً، بدءاً من المشي لمسافات طويلة في المسارات الجبلية الساحرة، والتجديف بقوارب الكاياك، والتحليق عبر المسارات الانزلاقية، وتسلّق الجبال، وصولاً إلى التخييم تحت النجوم، وممارسة الرياضات المائية. أما لعشاق التجول في الأسواق المحلية والتعرّف إلى ثقافة الإمارة الغنية؛ فيمكنهم التوجه إلى العديد من المناطق الجذابة، مثل مزرعة لآلئ السويدي. وسواء كنتم تتطلعون للاسترخاء والراحة أو خوض المغامرات المشوقة، ترحب رأس الخيمة بزوارها من الأزواج الراغبين بالاستمتاع بشهر العسل، عبر صحاريها المترامية الأطراف، وجبالها الشاهقة، وشواطئها الخلابة المشمسة، وأجواء المدينة الساحرة.

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وفي ما يلي قائمة بأبرز الوجهات؛ لعيش لحظات لا تُنسى في رحاب الإمارة:

الوجهات الشاطئية:

"والدورف أستوريا" رأس الخيمة

يعد فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة وجهة مثالية لإقامة حفل الزفاف، حيث يوفر للمقبلين على الزواج خيارات حافلة بالأناقة والرقي لاحتفالات لا تنسى، بدءاً من القاعة الداخلية الأنيقة والحديقة الغناء الوارفة، وصولاً إلى الزفاف في وجهة شاطئية.



مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات

يتمتع مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات بموقع مثالي بجوار الشواطئ الرملية للخليج العربي، وهو مركز المعارض الوحيد الواقع على الشاطئ مباشرة، وينفرد بتصميم معاصر مستوحى من لمسات فنون العمارة الإماراتية التقليدية.

يتيح المركز للزوار بدء احتفالاتهم في الفندق، والاستفادة من المساحات الشاسعة في المركز للاحتفال بمناسباتهم الخاصة على اختلافها، حيث يمكنه استيعاب حتى ألف شخص للاحتفاء بزفاف أسطوري لا ينسى.



منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب

يحتضن منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب مساحات ساحرة وخلابة، حيث تشكل سلسلة جبال الحجر خلفية مهيبة في عمق المشهد الذي يتيح مشاهدة السلاحف البحرية أثناء سباحتها في المياه الزرقاء. ويوفر المنتجع للمقبلين على الزواج خيارات استثنائية لاحتفالات سعيدة في مواقع لا مثيل لها، وهو المكان المثالي لزفاف تغمره مشاعر الفرح والسرور.



منتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة

يقدم منتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة لوحة مثالية لحفل زفاف لا ينسى. ويمكن للأزواج الاختيار من القاعات الداخلية الفسيحة أو استكشاف المساحات الخارجية المميزة والاستمتاع بالجمال الطبيعي الأخاذ والممتد على شاطئ خاص بطول 1,5 كيلومتر، يتفرد برماله البيضاء. ويتمتع المنتجع بخبرات واسعة، وشراكات مميزة، مع أبرز مصممي الديكور والمصورين ومنسقي الزهور والطهاة ذوي الخبرة، المتخصصين في إعداد المأكولات التي تلائم كافة المناسبات. ويضمن منتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة للمقبلين على الزواج تنظيم حفل الزفاف الذي لطالما حلموا فيه.

زهرة الخليج