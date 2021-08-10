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الثلاثاء، 10-08-2021 02:50 م

رحلات الكروز تفتح آفاق اكتشاف كنوز البحر الأحمر في صيف السعودية - صور

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الوكيل الإخباري - للرحلات البحرية متعة خاصة، وهذا ماجعل الإقبال على رحلات الكروز السياحية والترفيهية تتصدر بالمملكة.

وتصدرت الرحلات التي أطلقتها شركة كروز السعودية بالتعاون مع شركة MSC العالمية عبر سفينتها العملاقة بيليسيما منظومة السياحة البحرية انطلاقاً من برنامج صيف السعودية 2021 الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة ، وذلك إثراءً للمنتج السياحي السعودي بفتح آفاق اكتشاف كنوز البحر الأحمر .

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سفينة بيليسيما متعة السياحة العائلية


وتعد سفينة بيليسيما العملاقة نافذة لاكتشاف أجمل المواقع على الشريط الساحلي للبحر الأحمر في رحلاتها السياحية البحرية، حيث يستطيع السياح من العوائل والأفراد فهي تعد متعة السياحة العائلية لتنوع أنشطتها حيت يحجز عطلاتهم البحرية على متن واحدة من أفخم السفن السياحية في العالم، والإبحار على متن العملاق العائم ضمن فئة الخمس نجوم.

 

أقسام السفينة الداخلية

وتحتوي السفينة العملاقة على عدد من المرافق والأنشطة والخدمات والتجارب المتنوعة والفاخرة التي تحاكي أفضل المنتجعات المتكاملة والعائمة فوق سطح البحر بالإضافة إلى حمامات السباحة، والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية ومكتبة ومطاعم، وقاعات للمؤتمرات وصالات للعرض وأكثر من 30 نشاطاً ترفيهياً .

كما تستهوي المطاعم العالمية على متن سفينة بيليسيم السياحية أذواق محبي المأكولات البحرية التي تمزج بين الأطباق العالمية والسعودية كما يحظى المرتادين على متن رحلات الكروز بأوقات ممتعة من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة والجولات السياحية الجميلة والنادرة.

 

فيما تحتوى السفينة على مواقع ترفيهية مناسبة لمختلف الشرائح العمرية ومنها : مسبح سطح السفينة Pool Deck، وأنشطة مختلفة الألعاب المائية VENETAIN LOUNGE والترفيه المرئي studio tv ومساران لصالة البولينغ Bowling وألعاب محاكاة لسباقات الفورمولا 1 وغرف خاصة للأطفال لألعاب الأطفال لتركيب مجسمات ألعاب الليغو Lego إلى جانب مسرح يتسع لأكثر من 950 شخصاً ونادٍ صحي متكامل وممشى بطول 96 متراً .

 





 

المصدر - سيدتي 

 




 

 


 

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