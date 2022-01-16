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الأحد، 16-01-2022 03:51 م

رحلات قطار مذهلة.. يمكنك القيام بها شتاءً

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الوكيل الإخباري - يجلب الشتاء معه بعض الفرص الرائعة لمشاهدة العالم بكل مجده المتجمد، وواحدة من أكثر الطرق المذهلة لتجربة الشتاء أثناء التنقل هي القيام برحلة هادئة بالقطار، والاستمتاع بهذه المناظر الطبيعية الثلجية من راحة عربة مُدفأة ومزودة بالخدمة.

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في هذا التقرير، نكشف لك عن رحلة القطار الشتوية التى تحلمين بها، لمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والثلوج.

القطار الأول
يربط هذا القطار بين زيرمات وسانت موريتز، في جبال الألب السويسرية. وتستغرق الرحلة المذهلة حوالي ثماني ساعات، ورحلات القطار ذات المناظر الخلابة، خلال فصل الشتاء، توفر إطلالات رائعة على جبال الألب السويسرية، مع إطلالات على الجسور والأنفاق الحلزونية.

 

القطار الثاني
يمتد خط السكك الحديدية هذا بين ميردال وفلام في أورلاند، النرويج. وهناك 11 محطة على طول الخط. ويلتف خط فلام حول "Aurlandsfjord"، وهو مضيق بحري في مقاطعة Sogn og Fjordane.

 

القطار الثالث
يوفر خط السكة الحديد هذا للركاب مناظر مثالية للمرتفعات الاسكتلندية المثيرة، كما اشتهر هذا الخط، وجسره التاريخي أيضاً، بالظهور في سلسلة أفلام "هاري بوتر"، وامتد بين ملايج وأوبان.

 

القطار الرابع
شاهد بعض المناظر الجميلة لغرب النمسا على خط السكة الحديد هذا، ويُعتبر أول خط سكة حديد مُدرج كموقع للتراث العالمي لليونسكو، حيث يمر عبر 15 نفقاً، وأكثر من 16 جسراً، وتحتوي خدمة القطارات على كل شيء: دش، وعربات، ووجبات خفيفة، وترفيه للأطفال.

 

القطار الخامس
يسير هذا القطار الرائع بين أنكوريج وفيربانكس في ألاسكا. وتستغرق الرحلة 12 ساعة، وهي طريقة رائعة للاستمتاع بمناظر ألاسكا. وكما يوحي الاسم، يعمل القطار فقط في فصل الشتاء.

 

زهرة الخليج 

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