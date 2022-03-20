رحلات لا تُنسى.. 4 بلدان عليك زيارتها في الربيع

الوكيل الاخباري- مع اقتراب فصل الربيع، يبحث الكثيرون من محبي السفر عن وجهات سياحية جديدة ملائمة لهذا الفصل من العام، للاستمتاع بالأجواء المُبهجة بعد فصل شتاء قارس. هناك بعض الدول التي تضمن لك عطلات ربيعية لا تنسى، وتعدك برحلة لا مثيل لها، من أبرز هذه البلدان ما يلي:

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1. أستراليا



تشتهر أستراليا بالمناظر الطبيعية الخلابة المتنوعة، مما توفر أجواء من المغامرة واستكشاف الطبيعة، بالإضافة إلى تميزها بثقافتها وتنوع السكان بها، مما يجعلك تشعرين وكأنك في أكثر من بلد داخل دولة واحدة. من أشهر الأنشطة التي عليك تجربتها في أستراليا، هي تسلق جسر ميناء سيدني، واستكشاف الحاجز المرجاني العظيم أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

2. إسبانيا



تعد إسبانيا من أفضل الوجهات الربيعية على الإطلاق، حيث تتسم بالطقس المعتدل وأشعة الشمس المشرقة، مما توفر طقس دافئ في شهور الربيع، يمكنك الاستمتاع برحلة في العاصمة مدريد، ومن ثم الاستمتاع بمتحف برادو، وزيارة غرناطة بمعالمها السياحية الشهيرة. ولا تنسي الاستمتاع بالتجول في شوارع إشبيلية المرصوفة بالحجارة في بناء فني فريد، ومشاهدة النمط الفني المميز للمدينة.

3. المكسيك



على الرغم من شهرة السياحة الأوروبية، إلا أن المكسيك سحبت البساط خلال السنوات الأخيرة من أوروبا، وأصبحت من أكثر الوجهات السياحية التي يقصدها السائحين من حول العالم.



توفر المكسيك أيضاً عطلات ربيعية مُذهلة لا تُنسى، حيث تحتوي على معالم مائية رائعة، مثل شواطئ المحيط الهادئ الخلابة ومستنقعات المانغروف وبرك السباحة والصحاري ذات الطبيعة القاسية، كل ذلك يجعلها عطلة رائعة تنعمين فيها بالاسترخاء والهدوء والاستكشاف والمغامرة.

4.إيطاليا



تعد إيطاليا أكثر الدول الفريدة من نوعها في هذه القائمة، لأنها تأخذ زائريها إلى عالم الخيال الموجود في الكتب والروايات فقط، فهي قبلة العشاق ومحبي الفن والجمال.



رحلتك الربيعية إلى إيطاليا، لا توفر لك فرصة الاستمتاع بأجواء أوروبية ساحرة وحسب، بل تقدم لك أيضاً تجربة مختلفة في استكشاف أماكن ذات أهمية عريقة في التاريخ، فمن جزيرة صقلية إلى المسطحات المائية والجبال، إلى الآثار التاريخية التي لا حصر لها، كل ذلك يجعل رحلتك إلى إيطاليا فريدة من نوعها.

زهرة الخليج