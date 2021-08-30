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الإثنين، 30-08-2021 03:40 م

رحلة إلى كورسيكا الفرنسيّة

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الوكيل الإخباري - تقع جزيرة كورسيكا جنوبي فرنسا، فوق سردينيا مباشرة، وعلى الرغم من صغر مساحتها، هي تثير اهتمام السائحين لضمّها الشواطئ الخلّابة والجبال الوعرة والكثير من قصص التاريخ والثقافة.

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التخطيط للسفر إلى كورسيكا في سبتمبر (أيلول) يعني تجاوز الحشود السياحيّة، مع إمكانيّة التنعّم بمعظم النشاطات البحرية، كما في الهواء الطلق، إذ يسجّل متوسّط الحرارة 20 درجة مئوية.

 

محطّات ونشاطات سياحية في كورسيكا :

 

أجاكسيو مسقط رأس نابليون

ولد نابليون بونابرت، أشهر أبناء كورسيكا، في أجاكسيو، التي تقع في مكان ممتع على خليج أجاكسيو، وتحظى بإطلالات رائعة على البحر من مواقع مختلفة تشتمل محطّات الزيارة على "ساحة دو غول" في وسط المدينة، الميدان الكبير الذي يحتوي على تمثال للفروسية لنابليون، ومنزل نابليون الذي يعرض صورًا وتذكارات ووثائق عائلية، ومعرض خاصّ بنابليون (بما في ذلك مجموعة من الميداليات والعملات المعدنية التي تصور نابليون) بقصر "فيش".

 

بونيفاسيو المحصّنة
هي مدينة محصّنة تطفو على جرف من الحجر الجيري شديد الانحدار، مع إطلالات خلّابة على البحر، وأجواء العالم القديم هناك، يحلو التنزّه في الأزقة الضيّقة في المدينة الواقعة في الجزء الجنوبي من جزيرة كورسيكا الفرنسيّة، ومحمية تشتمل على منحدرات الحجر الجيري، والكهوف الساحليّة، وجزر "لافيزي". بالقرب من المدينة، تكثر الشواطئ الجميلة إشارة إلى أن يسهل الوصول من بونيفاسيو إلى ميناء "سانتا تيريزا دي غالورا" في سردينيا، وذلك على بعد ساعة واحدة بوساطة العبّارة.

 

شواطئ كورسيكا

تُعرف كورسيكا بشواطئها الخلّابة ذات الرمال البيض الناعمة والمياه الفيروزية الضحلة، كما "سانتا جوليا" و"بالومباجيا" و"بيناريلو" في الجنوب، و ليل روس في الشمال، حيث تتعدّد الشواطئ الشهيرة والمعزولة، وبعضها، مثل: كالفي يمتدّ على 6 كيلومترات، ويطلّ إطلالات رائعة على المدينة وقلعتها الرائعة، وهو عبارة عن خليج واسع من الرمال البيض، والمياه النقيّة ويقرب الشاطئ من المطاعم والمقاهي.  

 

المصدر - سيدتي 

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