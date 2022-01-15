رحلة إلى ناميبيا لمشاهدة الحياة البرية

الوكيل الإخباري - ناميبيا أرض قاحلة وعرة مليئة بالتناقضات، لكنها ما زالت جذابة ويسهل السفر إليها. إنها الوجهة الأولى لأولئك الذين يستمتعون بالطبيعة والمناظر الخلابة والكثبان الرملية الرائعة ومشاهدة الحياة البرية من الدرجة الأولى، وقضاء وقت ممتع في رحلة سفاري جذابة.

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في الآتي، أفضل الأمكاكن السياحية في ناميبيا :

حديقة إتوشا الوطنية



تقع حديقة إتوشا الوطنية على بعد 400 كم من ويندهوك. احوي الحديقة عدة قنوات ماء، كافية لتحفيز نمو طحالب خضراء مزرقة تجتذب الآلاف من طيور الفلامنجو. يمكن رؤية معظم الحيوانات البرية، بما في ذلك قطعان الحمار الوحشي والحيوانات البرية والظباء، حول آبار المياه. يتم تقديم إتوشا من خلال ثلاثة معسكرات راحة راسخة وتقدم تجربة سفاري رائعة بالقيادة الذاتية.

سبيتزكوبي



يُطلق على سبيتزكوبي لقب "ماترهورن ناميبيا"، وهي مجموعة من قمم الجرانيت في صحراء ناميبيا. تبرز أعلى قمة على ارتفاع 700 متر فوق أرضية الصحراء المنبسطة. تشكلت كتلة الجرانيت نتيجة انهيار بركان عملاق منذ أكثر من 100 مليون سنة. تشمل عوامل الجذب العديد من التكوينات الصخرية الغريبة والعديد من لوحات سان (بوشمان) الموجودة في أماكن مختلفة.

وادي نهر السمك



يحتل وادي نهر السمك في جنوب ناميبيا المرتبة الثانية في العظمة بعد جراند كانيون في ولاية أريزونا. إنه رائع للغاية ومذهل في ضخامته. يتميز الوادي بوادي عملاق يبلغ طوله الإجمالي حوالي 160 كيلومترًا وعرضه يصل إلى 27 كيلومترًا وفي الأماكن التي يبلغ عمقها حوالي 550 مترًا. بسبب سد نهر السمك فإنه يحتوي فقط على كمية صغيرة من المياه الجارية.





دامارالاند

إنها بلا شك وجهة في حد ذاتها، ولكن نظرًا لكونها قريبة جدًا من إتوشا في طريقها من ساحل الهيكل العظمي، فإن الجمال والعزلة التي تتميز بها دامارالاند غالبًا ما تُفتقد.

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