رحلة جذابة إلى جزيرة ساموس اليونانية

الوكيل الإخباري - تزخر جزيرة ساموس الخضراء الجبلية بالغابات الكثيفة، وقد أصبحت أخيرًا هدفًا للسياحة الجماعية وما زالت تحتفظ بجمالية المهن السابقة، والتي كانت تدور حول الزراعة وبناء القوارب وصيد الأسماك.

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أفضل الأماكن السياحية في ساموس اليونانية :

فيثاغوريون



على الساحل الجنوبي للجزيرة، كانت بلدة فيثاغوريون الصغيرة الودية تُعرف باسم Tigáni حتى عام 1955، عندما أعيدت تسميتها تكريماً لفيثاغورس، الذي ولد هنا. بُني حول خليج محمي، مليء الآن بقوارب الصيد واليخوت الذكية وتطل عليه المقاهي ومطاعم المأكولات البحرية، كان ذات يوم ميناء ساموس القديم، وهي دولة بحرية وتجارية قوية في القرن السادس قبل الميلاد.

قناة يوبالينوس



كانت هذه القناة الجوفية تعتبر إحدى عجائب العالم، وتقع على بعد كيلومترين إلى الغرب من فيثاغوريون. شيدها يوبالينوس في القرن السادس قبل الميلاد، ويبلغ طولها كيلومترًا واحدًا وارتفاعها وعرضها حوالي 1.75 مترًا. بدأ التنقيب من كلا الطرفين والتقى بنجاح في المنتصف. على بعد حوالي 425 مترًا من المدخل، يمكنك رؤية النقطة التي التقى فيها العمودين، مما يشكل مفصلًا مثاليًا تقريبًا.

ساموس تاون



في خليج محمي على الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة، تأسست مدينة ساموس في عام 1832 كعاصمة للجزيرة مبنية لهذا الغرض. تحيط المنازل الكلاسيكية الجديدة الأنيقة بالميناء، والعديد منها الآن يستوعب المقاهي والمطاعم بجانب الماء، بينما تمتد الشقق الخرسانية الحديثة على طول الساحل وأعلى التلال المطلة على البحر. من هنا، تنطلق العبّارات العادية من وإلى ميناء بيرايوس في أثينا.





شاطئ ميكرو سيتاني



على الساحل الشمالي الغربي، غرب ميناء كارلوفاسي، يعد هذا الخليج الصغير المنعزل المرصوف بالحصى أحد أكثر الشواطئ المذهلة في الجزيرة. الطريقة الوحيدة للوصول إليه هي عن طريق القوارب أو سيرًا على الأقدام، والتي تعد جزءًا من المتعة.

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