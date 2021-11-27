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السبت، 27-11-2021 04:22 م

رحلة سياحية إلى سالزبوغ النمسوية المكلّلة بالثلوج

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الوكيل الإخباري - تُعرف سالزبورغ النمسوية في صفوف السائحين بأنّها "مدينة موزارت"، إذ هي مسقط رأس المؤلّف الموسيقي فولفغانغ أماديوس موزارت (1756-1791)، بالإضافة إلى مكان تصوير فيلم "صوت الموسيقى".

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محطّات سياحيّة في سالزبورغ

 

• للتقرّب من عالم موزارت، سليل المدينة، هناك زيارتان إلزاميتان، أولاهما إلى الشقّة الكائنة في Getreidegasse، حيث ولد المؤلّف الموسيقي، وعاش حتّى سن الثالثة والعشرين. في المكان الذي تحوّل إلى متحف، يتركّز اهتمام الزائرين على كمان موزارت الأول، ومؤلّفاته، كما غرف المنزل وأثاثه... أمّا الزيارة الثانية فمطرحها "موزارت ريزيدنس" في "ماكارتبلاتز" حيث انتقلت عائلته في عام 1773؛ المنزل أكثر كبرًا مقارنة بالأول، وقد اعتاد موزارت الشاب، وأخته نانيرل الموهوبة، العزف هناك.

 

أضف إلى الزيارتين، ثمّة أماكن عدة في سالزبورغ تُعزف فيها مقطوعات المؤلّف، كما في قصر "ميرابيل"، وقلعة "هوهنسالزبورغ"، من دون الإغفال عن حفلات العشاء التي يمكن خلالها تذوّق الأطباق المحلية أثناء الاستماع إلى الموسيقى الحيّة، وتحديدًا إلى مقطوعات المؤلّف العالمي.

 

على خطى جولي آندروز

صوّرت مشاهد خارجيّة عدة من فيلم "صوت الموسيقى" (من إخراج روبرت وايز وبطولة جولي آندروز وكريستوفر بلامر)، أحد روائع هوليوود، في سالزبورغ ومحيطها. هناك جولة سياحيّة تنظّم في مواقع الفيلم، مثل: حدائق "ميرابيل" حيث غنّت ماريا رفقة الأطفال على الأدراج، مع الإشارة إلى أن الحدائق تتبع الطراز الباروكي، وتتألّق في وجود برك الماء، واستعراضات النوافير، وهي متصلة بقصر ميرابيل الذي تشغله مكاتب رسميّة.

 

تمر الجولة أيضًا بقصر Schloss Leopoldskron خارج المدينة مباشرةً حيث منزل العائلة في الفيلم، وبحدائق قصر هلبرون حيث النوافير الخدّاعة وبـ"ريزيدانزبلاتز" حيث صوّرت بعض أغاني الفيلم، وصولًا إلى قاعة الحفلات الموسيقية Felsenreitschule حيث عزف أفراد العائلة في الليلة الأخيرة قبل الهروب من النازيين.

 

المصدر - سيدتي 

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