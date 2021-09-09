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الخميس، 09-09-2021 04:42 م

رحلة سياحية إلى غوتنبرغ في السويد

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الوكيل الإخباري - تقع غوتنبرغ على الساحل الغربي للسويد، وتحديدًا في مقاطعة "فاسترغوتلاند"، وهي ثاني أكبر مدينة في السويد. تُعرف غوتنبرغ بحيويّتها ولطف سكّانها وبحرها وفنون الطعام فيها، لا سيّما المأكولات البحريّة الفاخرة. مع فصول أربعة، وحرارة لا تنخفض إلى ما دون -3 درجات مئوية في فبراير، ومتوسط 21 درجة مئوية، تحلو زيارة غوتنبرغ لمعاينة مجموعة من الأماكن السياحية.

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أماكن سياحية في غوتنبرغ

- ينقل حي Haga  نبض المدينة، ويمثّل نقطة انطلاق للتعرّف إلى الوجهات السياحية في غوتنبرغ الصغيرة نسبيًّا (مساحتها أقل من 450 كم مربع)، وسكّانها. موقع الحيّ هو وسط المدينة، وكان أوّل ضاحية في غوتنبرغ، وذلك في تخطيط يرجع إلى منتصف القرن السابع عشر. 

- يقرب حصن Skansen Kronan من الحيّ المذكور آنفًا؛ يرجع تاريخ البناء العسكري ذي الجدران السميكة إلى النصف الأخير من القرن السابع عشر. يقف Erik Dahlbergh  خلف المعمار الذي لم يستخدم مطلقًا للغرض الدفاعي الذي ارتفع من أجله، والمتمثّل في صدّ الهجوم الدنماركي المحتمل على غوتنبرغ من الجنوب، وبقيت المدافع الـ23 فيه صامتة! في أعلى التل، تجذب الإطلالات على المدينة.

- لا يفوّت زائرو غوتنبرغ، لا سيّما السائحين برفقة الأطفال، المرور بمدينة الملاهي (Liseberg) التي افتتحت أبوابها للمرة الأولى في عام 1923، وهي تقدم مجموعة مثيرة من الألعاب لجميع أفراد الأسرة، لا سيّما الأفعوانية.  

- يتوقف هواة العلوم في Universeum وسط غوتنبرغ، ففي المركز العلمي المذكور، والمصّنف بأنّه الأكبر في بلدان الشمال الأوروبي، يكثر الأطفال الذين يعاينون محتويات أحواض السمك وأولئك الذين يسيرون في الغابات المطيرة الداخلية. لا تفوّت هناك رحلة السفاري والاقتراب من السحالي والطيور والحشرات والقرود. 

 

الساونا في غوتنبرغ

تحول الميناء الصناعي القديم إلى منطقة حيوية على الساحل الغربي؛ وفي هذا الإطار تلفت الساونا في Frihamnen  ببنائها الذي يحمل توقيع المهندس المعماري الألماني Raumlabor Berlin، علمًا أن أجزاء كبيرة من الهيكل الذي يطيل الزائر النظر إليه قبل التنعم بمرافق المكان الذي يعتني بالجسد، معدة من مواد معاد تدويرها، لا سيما البناء الخارجي من الفولاذ الصدئ، وجدران غرفة تغيير الملابس التي ارتفعت باستخدام 12000 زجاجة معاد تدويرها.

المصدر - سيدتي 

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