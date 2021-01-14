الخميس 14-01-2021
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الخميس، 14-01-2021 01:32 م

رسميا .. استئناف حركة الطيران القطرية إلى مصر

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الوكيل الإخباري _ أعلنت شركة "الخطوط الجوية القطرية"، امس الأربعاء، أنها ستستأنف رحلاتها إلى مصر اعتبارا من 18 يناير الحالي.

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وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر "تويتر"، أنها ستعيد تسيير الرحلات الجوية إلى مصر لتبدأ بالقاهرة اعتبارا من 18 يناير وتليها الإسكندرية في الـ25 من الشهر ذاته.

 

وكانت شركة مصر للطيران قالت الثلاثاء إنها تخطط لتشغيل رحلة يوميا إلى الدوحة إضافة رحلة أخرى في حالة زيادة الطلب، بعد إعلان عودة الطيران مع قطر.


وكانت وزارة الطيران المدني المصرية، قد قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري اعتبارا من الثلاثاء الماضي .

 

المصدر : ليبيا جيل 


 




 

 


 

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