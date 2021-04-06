الثلاثاء 06-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير الداخلية يرأس اجتماعين منفصلين بعمان

صحة الأعيان تبحث الواقع الوبائي في المملكة

وزير الأوقاف يفتتح مسجد عائشة أم المؤمنين بعين الباشا

وزير السياحة التونسي يرحب بزيادة الرحلات الجوية مع روسيا

وزارة الصحة : لدينا خطة طموحة للتطعيم

وزير الصحة يكشف عن خطط واجراءات جديدة

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 131 مليونا

وزارة التربية والتعليم تدعو معلمين الى مراجعة البنوك

المفرق: 16 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا

الأردنيون : نتمنّى الصلاة في المساجد برمضان

الثلاثاء، 06-04-2021 03:00 م

رغم منع البريطانيين من السفر.. 8 آلاف سائح يسمح لهم بدخول المملكة يوميا

606bf9604236043932781342


الوكيل الإخباري- يسمح لآلاف السياح الأجانب بالدخول إلى المملكة المتحدة يوميا، على الرغم من منع البريطانيين من السفر.

اضافة اعلان
 

ومن بين 20000 شخص يدخلون إلى الحدود البريطانية، هناك من بينهم حوالي 8000 سائح أجنبي، وفقا لتقديرات وكالة الحدود.

ويمنح مئات الزوار الأجانب تأشيرات عطلة صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، حتى أن أحد الزوار من بيرو، منح تأشيرة دخول بعد أن كتب في استمارة الطلب أن سبب رحلته إلى المملكة هو "زيارة ساعة بيغ بن".

وقال مصدر من وكالة الحدود، إن مئات الأشخاص الذين يزورون المملكة المتحدة كل يوم "يأتون أساسا إلى هنا في عطلة لمدة أسبوعين"، وإن الوكالة "ليس لديها أسباب لرفضهم".

وأضاف: "طالما أن لديهم عنوانا يقولون إنهم سيحجرون صحيا فيه، وقد أكملوا اختبارات ما قبل المغادرة، وحصلوا على شهاداتهم وكل شيء آخر، ولديهم وسائل وتذكرة عودة، ليس لدينا أي سبب لرفضهم".

وما يقرب من نصف الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة هم من السياح، ويصل 80 أو 90 في المائة منهم إلى محطتي جاتويك ويوروستار.

وتتراوح النسبة في مطار هيثرو بين 20 و30 في المائة، وفقا للبيانات التي تم جمعها من قبل المبلغين عن المخالفات.

ويجب على جميع المسافرين الذين يدخلون المملكة المتحدة تقديم دليل على اختبار فيروس كورونا السلبي، الذي لم يستغرق صدوره أكثر من 3 أيام قبل المغادرة، بغض النظر عن المكان الذي أتوا منه.

 

ويجب عليهم أيضا تقديم تفاصيل عن مكان إقامتهم والعزل الذاتي لمدة 10 أيام.

وتعتبر هذه الإجراءات المبسطة صفعة على وجه البريطانيين الممنوعين حاليا من السفر إلى الخارج، وقد يواجهون غرامات تصل إلى 5000 جنيه إسترليني إذا ما خرقوا هذه القواعد.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1045111085_0_379_3076_2044_1000x541_80_0_0_fbbcf69fadcbfb2034f4f4650ac0df59

وزير السياحة التونسي يرحب بزيادة الرحلات الجوية مع روسيا

606c335b4c59b75c310755b1

إيران تعلق الرحلات السياحية من وإلى تركيا

ما_هي_عاصمة_الشيشان

العاصمة الشيشانية غروزني تطلق اسم ولي عهد أبو ظبي على أحد شوارعها

ابو ظبي

أبوظبي تعفي القادمين من 14 دولة من العزل الإجباري

كيف-تحولت-أنقرة-إلى-عاصمة-للجمهورية-التركية-قبل-97-عاما؟

كيف تحولت أنقرة إلى عاصمة للجمهورية التركية قبل 97 عاما ؟

متحف محمد

مصر .. افتتاح متحف محمد محمود خليل

أخبار متعلقة
كورونا-في-أمريكا

أمريكا: الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم استئناف السفر

606825b042360443cb6ce501

استئناف الرحلات الجوية بين العراق والصين

large-روسيا-تسجل-186-وفاة-و9412-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-526d7

نائب روسي يؤيد فكرة السياحة إلى روسيا بهدف التطعيم ضد كورونا

وادي رم

جمعية السياحة :10 آلاف موظف مهدد بالتسريح

اليابان

اليابان تجهز لإصدار جوازات سفر كورونا

تونس السياحة

تونس تسمح باستئناف الرحلات السياحية اعتبارا من 19 نيسان المقبل