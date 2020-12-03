الخميس 03-12-2020
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الخميس، 03-12-2020 03:05 م

روبو شيف .. روبوت آلي يخدم الزبائن داخل مطعم في كربلاء العراق

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الوكيل الاخباري - على سير متحرك يتنقل إنسان آلي "روبوت" بصينية أطباق الطعام. يقوم الروبوت بتوصيل الطلبات للطاولات واحدة تلو الأخرى، فيما يجلس الزبائن في انتظار دورهم في مطعم "روبو شيف" الذكي في كربلاء بالعراق.

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وقال مصمم المشروع وصاحب المطعم مصطفى المختار،  إن الروبوت يمنع الاتصال بين العملاء والموظفين، ويحد من مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا.

 

وأضاف أن مطعمه الذكي مزود أيضاً بطاولات تفاعلية تمكّن الزبائن من طلب الطعام من خلالها، ولعب مجموعة متنوعة من الألعاب خلال فترة الانتظار.

 

وأوضح: "إنها مشروع بسيط يحقق التباعد الاجتماعي، لكنه في نفس الوقت يوفّر الترفيه للأسر.

 

لذلك، قمنا بابتكار فكرة المطعم الذكي، إذْ يقوم الرجل الآلي بتوصيل الطعام إلى الطاولة، كما أن الزبائن قادرون على طلب الطعام من خلال طاولتهم الخاصة مباشرة".


وقال رائد خضير، وهو أحد الزبائن، إن الألعاب وسيلة فعالة للغاية لإلهاء الأطفال لحين وصول الروبوت بأطباق الطعام، مضيفاً أنه لا يسمح لأطفاله في المنزل باللعب باستخدام هواتفهم الذكية أثناء تناول الطعام.

 

ويقول المسؤولون عن مطعم "روبو شيف" إنه أول مطعم ذكي في المدينة. وقال عباس العرداوي، وهو أحد الزبائن الذي كان ينتظر وصول الروبوت، إن هذه الفكرة تتيح أيضاً فرصة جيدة للبدء في تناول الطعام بالخارج مرة أخرى.

 

 

 

 

المصدر : العربي 

 



 




 

 


 

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