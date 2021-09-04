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السبت، 04-09-2021 02:41 م

روتردام وجهة سياحية جذابة لعشاق الثقافة

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الوكيل الإخباري - تأكد من الاطلاع على أماكن الجذب الثقافية الرئيسية في المدينة لاكتشاف أفضل المتاحف وأماكن الطهي والمعالم السياحية الجذابة.

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منازل المكعبات

ممت هذه المباني السكنية المميزة لتشبه الغابة حيث تمثل كل وحدة شجرة فريدة. على الرغم من أن معظم هذه المنازل لا تزال مشغولة ، فمن الممكن تجربة العيش داخل جدرانها المائلة من خلال زيارة متحف في الموقع يسمى Kijk-Kubus.

 

ماركثال

تم الكشف عن قاعة السوق الحديثة في روتردام في عام 2014 وأصبحت منذ ذلك الحين جزءاً مميزاً من المشهد الحضري للمدينة. يتميز سقف القاعة بعمل فني ضخم يسمى "هورن أوف بلنتي" ويضم الجزء الداخلي العشرات من الأكشاك والمتاجر.


كونستال

على عكس معظم المتاحف الفنية، يقدم كونستال فقط معارض مؤقتة ولا تمتلك في الواقع مجموعة دائمة هذا يعني أن محتواه يتغير باستمرار ويسمح للمتحف بالتركيز على أحدث الأعمال الفنية أو المبتكرة أو في ظل أعمال فنية محل تقدير.


ديلفشافين

لم يصب هذا الحي التاريخي الساحر بأذى خلال الحرب العالمية الثانية ويتميز بأكبر تجمع لمباني ما قبل القرن العشرين في روتردام تعتبر أحواض السفن في المنطقة مذهلة بشكل خاص ولا تزال تحتوي على العديد من المباني من القرن السابع عشر.


متحف هولندا للتصوير الفوتوغرافي

تضم مجموعة متحف هولندا للتصوير الفوتوغرافي الدائمة العديد من المسلسلات والصور المهمة التي أنشأها المصورون المشهورون مثل Ed van der Elsken و Henri Cartier-Bresson و Viviane Sassen كما ينظم المتحف معارض مؤقتة على مدار العام.


جسر ايراسموس

يربط هذا الجسر المعلق المذهل بين الضفتين الشمالية والجنوبية لنهر ماس في وسط مدينة روتردام إنه هو جسر مدعوم بالكوابل ومتحرك يُفتح ويُغلق من أجل عبور السفن.


قاعة السوق

إنها واحدة من أكثر نقاط التجمع شهرة في روتردام وهي عبارة عن مجمع مكاتب ضخم افتتح في عام 2014 قاعة الطعام مغطاة بجداريات أكبر من العمر الافتراضي للخضروات والأسماك وغيرها من المنتجات، للاحتفال بحقيقة أن السوق نفسه عبارة عن مشهد من الأطعمة الطازجة والمجهزة.

 

المصدر - سيدتي 

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