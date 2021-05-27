الخميس 27-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‎

شرط هام للحصول على المستحقات المالية من الضمان الاجتماعي

الملك وولي العهد يستقبلان ولي عهد أبوظبي لدى وصوله مطار ماركا

الخارجية لـ الوكيل : نتابع الحالة الصحية للمعتقلين الأردنيين

استمرار دوام أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية ليوم الجمعة

وفاة سيدة طعنها ابنها في عمان

اعلان من إدارة امن الجسور حول فتح جسر الملك الحسين

صندوق إسكان موظفي الأمانة يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

المشاهد الأولى للنواب بعد تجميد عضوية العجارمة - صور

ترجيح إصدار لائحة تهم بحق معتقلين أردنيين اليوم

الخميس، 27-05-2021 12:12 م

روحاني يدشن 526 مشروعا سياحيا في إيران

60af5b9c4c59b70fa93a865c


الوكيل الإخباري- تم اليوم الخميس برعاية الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تدشين 526 مشروعا وطنيا لوزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في إيران.

وتتضمن هذه المشاريع التي افتتحها روحاني عبر الفيديو كونفرنس، 526 مشروعا في مجالات السياحة والتراث الثقافي في البلاد بقيمة استثمارية بلغت 2 تريليون و 537 مليار تومان.

ومن المشاريع التي تم تدشينها اليوم، فندق حيران من فئة 5 نجوم في مدينة استارا بمحافظة كيلان في شمال البلاد، كما ازيح الستار عن مشروع تجديد قصر "سردار أمجد" في مدينة تالش بشمال البلاد.

كما تم اليوم تدشين 33 مشروعا لترميم الآثار الثقافية في البيوت التاريخية وقلعة فلك الأفلاك ونادي الضباط، ومشروعين كبيرين للسياحة الصناعية الزراعية، ومجمع السياحة الترفيهية للمركز الدبلوماسي في مدينة بروجرد.

اضافة اعلان
 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
سوريا

مطار 'حميميم' في سوريا يستقبل جميع أنواع الطائرات

44444-4

وكالة سلامة الطيران الأوروبية توصي بتجنب المجال الجوي لروسيا البيضاء

الرياض

منظمة السياحة العالمية تختار الرياض مقراً لها في الشرق الأوسط

الامارات

فنادق الإمارات الأعلى إشغالا إقليميا في عيد الفطر

س

الخطوط الجوية السنغافورية توقف رحلاتها الجوية فوق بيلاروسيا

السعودية

السعودية: تمديد تأشيرات وإقامات المتأثرين بحظر كورونا إلكترونياً ومجاناً

أخبار متعلقة
44444-4

وكالة سلامة الطيران الأوروبية توصي بتجنب المجال الجوي لروسيا البيضاء

60aa3ef9423604312431ea91

فرنسا: قد نفرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة كورونا على القادمين من بريطانيا

60a64ed94236047e632f2316

روسيا تخفف القيود المفروضة على دخول الأجانب

11-230

دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فتح حدودها للمسافرين الملقحين بالكامل‎

60973adc4236040c74331eaf

جنوب إفريقيا تفتح أبوابها لدخول السعوديين بتأشيرة من المطار مدتها 3 أشهر

6087ce914c59b77fb54f2ecb

الإمارات تقترح على مطارات روسية إنشاء ممرات للسياح المحصنين ضد فيروس كورونا