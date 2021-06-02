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الأربعاء، 02-06-2021 04:39 م

روسيا: استئناف الرحلات الجوية العارضة لمنتجعات مصر

روسيا


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن استئناف الرحلات الجوية العارضة إلى منتجعات مصر خلال صيف العام الحالي.

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بعد تعليقها لأكثر من 5 سنوات، نقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الخارجية الروسية الشهر الماضي أنها ستعلن قريبا استئناف رحلات الطيران العارض لمصر.
كان رئيس هيئة الطيران المدني المصرية قال لرويترز في فبراير إن رحلات الطيران المباشر بين روسيا ومطاري شرم الشيخ والغردقة ستُستأنف في مارس بعد تعليقها لأكثر من خمس سنوات.


وفي فبراير أيضا، لم تؤكد هيئة الطيران المدني الروسية "روس أفياتسيا" مسألة استئناف رحلات الطيران العارض بين روسيا والمنتجعات السياحية في مصر، وذلك بعد توقفها قبل سنوات بسبب تحطم طائرة ركاب روسية.


وقالت "روس أفياتسيا"، في بيان حينها إن "هيئة الطيران المدني الروسية لا تؤكد افتراضات بعض وسائل الإعلام بشأن استئناف رحلات الطيران العارض (تشارتر) إلى المنتجعات السياحية في مصر".


وكانت موسكو قد علقت رحلات الطيران من وإلى مصر، بعد تحطم طائرة ركاب من طراز "إير باص-321" تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء في نهاية شهر أكتوبر عام 2016، والتي أودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، ليتبين فيما بعد أنها تحطمت جراء عمل إرهابي.


وبعد ذلك تم استئناف رحلات الطيران المنتظمة إلى مطار القاهرة فقط، فيما بقيت رحلات الطيران العارض معلقة إلى شرم الشيخ والغردقة.


وتريد السلطات الروسية التأكد من الإجراءات الأمنية والتفتيش في المطارات بالمنتجعات المصرية لضمان أمن السياح الروس في مصر.

 

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