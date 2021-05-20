الخميس 20-05-2021
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الخميس، 20-05-2021 03:51 م

روسيا تخفف القيود المفروضة على دخول الأجانب

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الوكيل الإخباري- خففت روسيا القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى أراضيها، والتي كانت قد فرضتها في وقت سابق في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم نشر بيان اليوم الخميس بهذا الشأن على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للحكومة الروسية، ويتعلق بتخفيف القيود بعبور الأجانب للحدود البرية لروسيا.

وبموجب التعليمات الجديدة فقد تمت زيادة قائمة الأشخاص الأجانب الذين يسمح لهم بزيارة أقاربهم في روسيا.

والآن يمكن لمواطني الدول الأخرى دخول روسيا لزيارة أزواجهم والأهل (الأباء والأمهات) وأطفالهم وإخوتهم وأجدادهم وأحفادهم وكذلك الأوصياء.

وفي وقت سابق كانت القائمة تقتصر على الزوج والزوجة والأطفال والأهل (الأباء والأمهات). ويتوجب إبراز وثيقة على الحدود الروسية تثبت درجة القرابة.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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